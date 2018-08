Liga de Quito avanzó en la Sudamericana con 'sufrimiento', admitió Pablo Repetto

Quito -

En el análisis global 'fue justa' la clasificación de Liga de Quito a octavos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar el jueves a Vasco da Gama, apuntó el técnico Pablo Repetto, pero a la vez reconoció que el logro fue 'sufrido' porque su equipo resistió los embates brasileños, y ahí se erigió como figura el arquero Adrián Gabbarini.

El juego en el São Januário de Río de Janeiro terminó con triunfo de Vasco por 1-0, con gol de Thiago Galhardo (85m), pero ese marcador no le alcanzó para nivelar o superar el 3-1 que le propinó el cuadro universitario en la ida, en el Rodrigo Paz Delgado.

"Logramos un premio justo, sobre todo por la diferencia futbolística que hicimos en Quito. Queríamos (en la vuelta) hacer un partido golpe a golpe, pero inconscientemente nos replegamos, algo que sucede cuando se tiene una ventaja. Además, el rival da todo de local y arriesga", explicó el uruguayo.

Para el estratega, el gol de brasileño en Quito fue injusto porque nunca atacó. En cambio, en Río de Janeiro "terminamos sufriendo", aceptó. "No era fácil, nos cuidamos y más cuando el partido se estaba terminando. Nos aferramos a la ventaja", añadió.

El charrúa indicó que la idea inicial fue marcar un gol de visita para "tener más tranquilidad", pero "no pudimos", explicó. "Luego el equipo se quedó sin fuerzas, ellos manejaron bien la pelota, y cuando vimos que ya no había fuerzas para ir al ataque defendimos la ventaja. En esta fase no se juega sino que se pasa y así lo hicimos".

En este contexto, el argentino Gabbarini fue el mejor del encuentro. "Indiscutiblemente, el gran héroe de la clasificación en Río de Janeiro", fue una parte de un mensaje que se publicó en la cuenta de Twitter de los universitarios para referirse al guardameta.

El análisis de Repetto fue compartido por el zaguero Franklin Guerra. "Sufrimos porque es difícil cuando te marcan un gol faltando 5 minutos".

En octavos de final, Liga de Quito medirá a Deportivo Cali de Colombia, que eliminó a Bolívar de La Paz (Bolivia). El primer partido con los colombianos se jugará en la capital ecuatoriana en fecha por definir. (D)