West Ham oficializa la llegada del colombiano Carlos Sánchez

West Ham completó el jueves el fichaje del volante central colombiano Carlos Sánchez, procedente de la Fiorentina. Sánchez, de 32 años de edad, firmó un contrato de dos años con el club de Londres.

La 'Roca' es el noveno fichaje de West Ham durante el mercado de pases. El club se reforzado con todo tras el nombramiento del técnico chileno Manuel Pellegrini.

"Es una oportunidad magnífica y es un proyecto increíble el que lleva el club, siendo ambicioso y decidido en conseguir grandes cosas”, dijo Sánchez.

El jugador colombiano ya tiene experiencia en la Liga Premier. Jugó con Aston Villa entre 2014 y 2016, y cuenta con 88 convocatorias con la selección de su país.

West Ham abrirá su temporada con una visita ante Liverpool el domingo. (D)

We are delighted to confirm the signing of Colombia midfielder Carlos Sanchez! #LaRoca15https://t.co/owkLbKXqxG

— West Ham United (@WestHamUtd) 9 de agosto de 2018