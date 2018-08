Mateo Kovacic llega cedido al Chelsea por una temporada

El centrocampista croata Mateo Kovacic fue cedido por el Real Madrid al Chelsea por un año, confirmó el club de la Premier League el jueves.

La llegada de Kovacic forma parte del acuerdo por el cual el arquero del Chelsea Thibaut Courtois fue fichado por el equipo "merengue" el miércoles. Medios españoles dijeron que el Real Madrid hará un pago inicial de 35 millones de euros (40,6 millones de dólares) por el portero belga, que se comprometió por seis años con la escuadra blanca.

Kovacic, de 24 años, formó parte de la selección croata que llegó el mes pasado a la final del Mundial de fútbol, pero fue suplente durante casi toda la temporada con el Real Madrid.

"Estoy muy feliz y emocionado por estar aquí en el Chelsea. Es una sensación increíble", dijo Kovacic en el sitio web del club londinense.

"Intentaré darlo todo por este club. Es una liga nueva para mí, el comienzo siempre es duro, pero estoy seguro de que el entrenador y mis nuevos compañeros de equipo me ayudarán y espero tener una gran temporada", agregó.

El mediocampista croata surgió de la cantera del Dinamo Zagreb y marcó un gol en su debut como profesional, a los 16 años. Pronto llamó la atención de los principales clubes europeos y fichó por el Inter de Milán en 2013.

Tras disputar 100 partidos en el equipo italiano, se unió al Real Madrid en 2015, donde ganó una Liga y una Supercopa de España, así como tres Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. (D)

