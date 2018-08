Guayaquil Sport, líder en la zona 7 de la 2ª categoría

Cumplida la segunda fecha de los ocho zonales de ascenso, Guayaquil Sport comanda las ubicaciones del grupo 7 luego del empate a 1 gol que alcanzara el pasado fin de semana en su visita a Atenas, en Cuenca.

El equipo de la Asociación de Fútbol del Guayas con el punto que rescató en tierras azuayas completó 4 unidades y 4 goles a su favor en el cómputo final.

El segundo casillero es para Audaz Octubrino, que cayó 2-1 ante Valle Catamayo; mientras que el equipo lojano marcha tercero y cierra la tabla la representación morlaca.

Toreros, otro de los equipos del Guayas que intervienen en el torneo, en la zona 8, no está pasando bien en la competencia ya que apenas suma 2 puntos, producto de 2 empates, el último fue a 1 como local ante la representación de La Gloria.

El grupo 1 lo comanda el viejo y tradicional Deportivo Quevedo, que en la última fecha empató a 0 con Rocafuerte, en Esmeraldas; mientras que Águilas de Santo Domingo marcha segundo, a pesar de la derrota 2-1 que sufriera ante Atlético Portoviejo, plantel que va tercero con 3 unidades y cero gol diferencia. Cierra la tabla el equipo esmeraldeño con 1 puntos en dos juegos.

La zona 2 tiene como su líder a Brasilia, de Esmeraldas, después del empate a 0 que lograra como visitante ante Insutec, en Quevedo, y por la victoria 2-0 de la primera fecha como local ante Colorados. En la tabla, el equipo esmeraldeño suma 4 puntos y lo escolta el club La Paz, que suma 3 unidades por su victoria en la primera fecha ante Insutec, en el estadio Jocay, de Manta. Con un partido, Duros del Balón es tercero con 3 puntos luego de su triunfo 1-2 sobre Colorados, en la fecha 2.

El campeonato se jugará desde este viernes en diferentes canchas del Ecuador. (D)

35

Equipos

Esa cantidad de conjuntos participa en el zonal de ascenso de segunda categoría a la Serie B. Por reglamento, solo dos equipos alcanzarán ese privilegio al final del torneo.

Balonazos

Nueva jornada

Zona 1

Los partidos por la tercera fecha son Atlético Portoviejo vs. Rocafuerte y Deportivo Quevedo vs. Águilas; mientras que por la zona 2 jugarán Brasilia vs. La Paz y Duros del Balón vs. Insutec.

Guayas

Guayaquil SC en la tercera fecha jugará con Audaz Octubrino y Valle Catamayo contra Atenas, por la zona 7; mientras que Toreros visitará a Cantera del Jubones y La Gloria recibirá a Sport Villarreal, en la 8.