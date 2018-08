Francisco Egas y Selim Doumet ‘son dos posibles’ candidatos a presidentes de la FEF

Francisco Egas –directivo de Universidad Católica– y Selim Doumet –titular de Asoguayas– serían dos probables aspirantes a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), según contó Mario Canessa ayer en el programa City Noticias, de Radio City.

Canessa, expresidente de River Ecuador, exmiembro de la Comisión de Selecciones de Ecuafútbol y uno de los promotores de la creación de la Liga Profesional, dijo que “es un error” de la FEF haber contratado a Hernán Gómez al estar cerca de un proceso electoral.

Y por su cercanía con la dirigencia del balompié nacional Canessa dejó saber que tiene información sobre los dirigentes que podrían suceder a Carlos Villacís y dio dos nombres.

“Sé que Egas es fuerte candidato de la Liga Profesional, de algunos equipos. Y de lo conversado con varios presidentes de asociaciones, sé que ellos buscan su candidato y se fijan en Doumet”, declaró el comentarista de radio Caravana.

Agregó: “No he hablado con Doumet para saber si aceptó, pero aparentemente un candidato de las asociaciones tendría muchos votos de la serie B. No está nada definido. Además he escuchado que podrían entrar otros candidatos de la Sierra, que sería de Independiente y no apoyaría a Egas”.

Canessa ratificó su contrariedad sobre la contratación del Bolillo “porque no era para nada el adecuado. Tengo la plena seguridad de que el Bolillo no convence plenamente a Villacís, pero se dejó llevar de esa fiebre que hay en su directorio respecto a intentar levantar el grado de aceptación de la FEF y porque algunos calculan su reelección. Quien llegue a presidir la FEF deberá revisar un contrato que tiene una cláusula que puede dar por terminada la relación si la nueva directiva no quiere a Gómez. Así habrá que pagar una indemnización que nos costará a todos”.

Hernán Gómez ha demostrado, por la experiencia con él aquí, que lo que menos hace es dedicarle mucho tiempo a la Tricolor.

Mario Canessa, analista deportivo

