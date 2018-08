Danilo Carando, a Universidad Católica tras ser dirigido por Diego Maradona

Quito -

Una docena de equipos sumará el delantero argentino Danilo Carando, el día que se estrene con Universidad Católica, su nuevo club. La lista se extiende en el caso de los técnicos, pero el último que le dirigió fue muy especial: las instrucciones las recibió de Diego Armando Maradona, su ídolo de infancia.

“Fue una experiencia inolvidable”, reseñó ayer cuando se le consultó sobre ese pasaje que vivió este año en el Al Fujairah de Emiratos Árabes Unidos.

“Lograr el ascenso junto al mejor futbolista de la historia fue algo muy especial”, relató. Aunque Diego renunció una vez que no logró ascender de forma directa. El Al Fujairah subió sin Maradona, pero sí con Carando como figura (anotó dos goles en la repesca).

Admirador de toda la vida de Maradona, Danilo dijo que fue único tener al ‘más grande’ de entrenador, y haber festejado varios triunfos con él.

Pero, esa no fue la primera vez que Carando tuvo a una estrella como DT. “Igual me sucedió acá (en Liga de Loja, en el 2014) cuando me dirigió uno de los mejores del Ecuador, como es Álex Aguinaga”, destacó.

Danilo no jugará este domingo ante Aucas, por no estar habilitado, pero es consciente de que será difícil ‘banquearle’ a Jhon Cifuente, artillero del torneo con 25 goles.

Mas, el técnico Santiago Escobar contó que podría usar dos puntas en la delantera. Aunque igual quedó la sensación de que Danilo podría ser el nuevo piloto de ataque, si es que se confirma la salida de Cifuente al fútbol extranjero. (D)