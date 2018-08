Con Joel López Pissano, Emelec cierra sus fichajes

Con la contratación del volante argentino Joel López Pissano, se termina el ciclo de fichajes en Emelec para esta segunda etapa, así lo manifestó ayer Mariano Soso, técnico de los azules, durante la presentación de su compatriota en el complejo deportivo de Los Samanes.

“Si bien es cierto que existe la posibilidad de sumar un refuerzo nacional más, no estoy en condiciones de afirmar eso (otro fichaje). Entiendo que con la llegada de Joel cerraríamos las contrataciones”, manifestó el estratega de los millonarios.

Soso se mostró contento con la llegada de su compatriota, que arribó el pasado sábado, y ayer ya se unió a entrenar con sus nuevos compañeros.

“López entra en una de las necesidades que teníamos de un volante netamente ofensivo. También puede jugar de extremo por la izquierda o de volante interno”, destacó el adiestrador eléctrico.

Mientras tanto, el nuevo refuerzo se mostró complacido de haber fichado por el actual campeón nacional y confesó que “no dudó” en aceptar la propuesta azul.

“Los compañeros me trataron muy bien, me aconsejaron. Hablé con el profesor (Soso), me dijo que me quería. Cuando me nombraron a Emelec no lo dudé y vine lo antes posible”, expresó el nuevo refuerzo azul de 21 años.

López, que llega procedente de Rosario Central de su país, indicó que pidió referencias del cuadro guayaquileño a sus compañeros de mayor experiencia en Rosario y que estas fueron positivas, lo cual pesó en su decisión final.

“Hablé con mis compañeros más grandes de Central, me dijeron que el fútbol ecuatoriano es muy competitivo y que Emelec es un equipo muy grande de la liga ecuatoriana”, añadió el argentino.

Sobre sus características de juego, López detalló que es un “volante de enganche” que busca crear opciones de gol para contribuir con los elementos de ataque. (D)