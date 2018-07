Histórico Tim Cahill pone fin a su ciclo en la selección de Australia

El atacante Tim Cahill, máximo artillero de la historia de la selección de Australia, anunció este martes su retirada internacional, tras haber disputado cuatro Copas del Mundo de fútbol, la última hace días en Rusia-2018.

"Hoy (martes) pongo fin oficialmente a mi carrera internacional con los Socceroos", escribió en su cuenta de Twitter el jugador de 38 años, autor de 50 tantos en 107 partidos con su equipo nacional.

"Ninguna palabra puede describir lo que ha representado jugar para mi país. Un enorme 'gracias' a todo el mundo por haberme apoyado a través de todos estos años en los que defendí los colores de Australia", agregó el delantero.

La última participación de Cahill con los Socceroos fue durante el Mundial de Rusia-2018: ingresó en el minuto 53 del tercer partido de los australianos en la fase de grupos, contra Perú el 26 de junio (derrota 2-0). Australia quedó eliminada en la primera ronda del torneo ruso.

El exatacante del Everton inglés, uno de los mejores jugadores australianos de la historia según los observadores, no precisó si iba a continuar su carrera en clubes.

En enero pasado, Cahill se sumó al Millwall, de la segunda división inglesa, con un contrato de seis meses, con el objetivo de tener rodaje y asegurarse un lugar en la lista de 23 hombres de los Socceroos para disputar la Copa del Mundo rusa, que conquistó el domingo pasado Francia.

Antes, el muchacho nacido en Sídney vestía la casaca del Melbourne City, en el campeonato nacional de Australia de primera división.

Tim Cahill ha tenido una dilatada carrera en Inglaterra, donde jugó durante 14 años, desde su llegada al Millwall en 1997 y su partida del Everton en la temporada 2012. Tras marcharse de Inglaterra, defendió los colores del New York Red Bulls de la MLS, para luego hacerlo en China militó con el Shanghai Shenhua y el Hangzhou Greentown.

En 2006, el entonces atacante del Everton colaboró para que Australia llegue a los octavos de final del Mundial de Alemania, mejor resultado de su historia. Jugador de enorme trabajo físico durante los partidos, Cahill también disputó los Mundiales de Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Rusia-2018. (D)

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos.

No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S

— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) 17 de julio de 2018