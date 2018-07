Técnico Universitario venció 1-0 a Guayaquil City por Campeonato Ecuatoriano

Por la Fecha 22 de la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, el colista Técnico Universitario recibió a Guayaquil City, undécimo en la tabla. El resultado final fue de 1-0 a favor del 'Rodillo Rojo'.

Este compromiso jugado en el estadio Bellavista de Ambato, cerró la primera etapa del torneo, que tuvo a Liga de Quito como ganador de la misma con 46 puntos.

La primera anotación del partido llegó por intermedio de Jerry León a los 22 minutos del primer tiempo. Luego de un centro de Armas, apareció para derrotar a Frascarelli de cabeza.

Los ambateños buscaron aumentar la ventaja en el marcador, en tanto los 'ciudadanos' buscaron el empate; finalmente el resultado no se movió.

Con este resultado, el Técnico Universitario sumó 15 puntos pero se mantiene en el último lugar. Guayaquil City se quedó en el undécimo lugar con 16 unidades.

Alineaciones:

Técnico Universitario: J. Pinos; J. León, C. Ayoví (I. Zambrano 17m), C. Gaete, J. Caicedo; M. Castro, C. Velez, D. Patiño (A. Pietro 46m), D. Armas; D. Hurtado (G. Chavasco 67m), Paul Marret. DT: Patricio Hurtado.

Guayaquil City: D. Frascarelli; W. Vargas, E. Caicedo, J. Hurtado, S. Portocarrero; J. Humanante, F. Caicedo, D. Luna (J. Perlaza 65m), P. Mancilla; R. Cabezas (M. Bustamante 46m); W. Caicedo (A. Naula 65m). DT: Pool Gavilánez.

Árbitro: Omar Ponce. Amonestó a: I. Zambrano (57m) de Técnico Universitario. E. Caicedo (87m) de Guayaquil City. (D)