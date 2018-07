16 años después, el dato curioso del triunfo de Ecuador 1-0 sobre Croacia en el 2002

Ecuador logró su primer triunfo en un Mundial de la FIFA nada menos que ante Croacia (1-0), que se presentaba en el campeonato de Corea/Japón 2002 como el equipo que venía de golpear el tablero por su tercer puesto en Francia-1998.

Encima, la Tricolor eliminó al seleccionado balcánico con un gol de Édison Méndez a los 48 minutos.

Corea/Japón significó el debut de Ecuador en los Mundiales; mientras los croatas (afiliados a la FIFA y a la UEFA desde 1992) registraban su segunda participación.

Aquel triunfo ocurrió un viernes 13 de junio en el estadio Internacional de Yokohama, en Japón, con un dato curioso por parte del oponente europeo. El técnico Jozic Mirko dejó en el banquillo a dos de los históricos del 98': Davor Suker y Robert Prosinecki, autores de los goles en el 2-1 sobre Holanda, con el que Croacia había logrado el tercer puesto en Francia.

En esa Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón, Suker y Prosinecki arrancaron siendo titulares en la caída frente a México (0-1), en Niigata. Incluso, Suker era el capitán del equipo. En la segunda jornada Croacia revivió tras imponerse 2-1 a Italia, en Ibaraki. No obstante, sus dos figuras ofensivas no sumaron minutos en ese encuentro y no lo harían en la última fecha del Grupo G ante la Tricolor nacional.

Pero la vida le tenía guardado algo bueno a los croatas.

Dieciséis años después, el equipo capitaneado por un tal Luka Modric y secundado por Ivan Rakitic, Ivan Perisic o Mario Mandzukic, superó lo alcanzado por los semifinalistas de 1998 con un triunfo de 2-1 sobre Inglaterra, en Moscú.

Una hazaña que les permitió a los balcánicos avanzar a la final del Mundial de Rusia-2018.

Y, mientras los vencedores festejaban la clasificación, uno de los héroes nacionales de ese equipo que asombró en Francia-1998, figuraba en algún lugar del estadio Luzhniki como presidente de la Federación Croata de Fútbol: Davor Suker (50 años de edad).

El domingo, nuevamente en Moscú, la Croacia que dirige el DT Zlatko Dalic tendrá la oportunidad de marcar un nuevo orden mundial en el fútbol. Para ello deberá imponerse en la final a Francia, un viejo rival del 98'.

LAS ALINEACIONES

Así alineó Croacia ante Holanda en el partido por el tercer puesto en el Mundial del 98': Drazen Ladic; Igor Stimac, Slaven Bilic, Zvonimir Soldo, Robert Jarni, Aljosa Asanovic, Robert Prosinecki (Goran Vlaovic, 79m), Zvonimir Boban (C) (Igor Tudor, 86m), Mario Stanic, Krunoslav Jurcic y Davor Suker. DT: Blazevic Miroslav.

Los onces de Ecuador y Croacia en el partido del Grupo G de Corea/Japón-2002:

Ecuador: José Francisco Cevallos; Ulises De la Cruz, Iván Hurtado (C), Augusto Poroso, Raúl Guerrón; Marlon Ayoví, Alfonso Obregón (Álex Aguinaga, 40m), Édison Méndez, Clever Chalá; Carlos Tenorio (Iván Kaviedes, 76m) y Agustín Delgado. DT: Hernán Darío Gómez.

Croacia: Stipe Pletikosa; Daniel Saric (Mario Stanic, 68m), Dario Simic (Davor Vugrinec, 52m), Robert Kovac, Josip Simunic; Robert Jarni (C), Stjepan Tomas, Milan Rapaic, Niko Kovac (Jurica Vranjes, 59m); Alen Boksic e Ivica Olic. DT: Jozic Mirko.

La formación de Croacia que clasificó a la final de Rusia-2018: Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (Josip Pivaric, 95m); Luka Modric (C) (Milan Badelj, 119m), Ante Rebic (Andrej Kramaric, 101m), Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic (Vedran Corluka, 115m). DT: Zlatko Dalic. (D)