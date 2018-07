"El mundo está en tus manos", cantó el ecuatoriano Carlos Ledesma en el Fan Fest de Rusia

Un ecuatoriano hizo vibrar a los aficionados del fútbol en el Mundial Rusia 2018. Se presentó la mañana de este viernes en el Fifa Fan Fest de San Petersburgo, luego del partido de Francia-Uruguay.

6 Jul, 2018 a las 9:00 PDT

"The world is in your hands" o "El mundo está en tus manos" se titula el tema con el que el guayaquileño Carlos Ledesma se presentó en el evento, en dúo con la artista rusa Ekaterina Fomenko.

Ambos residen en China desde hace más de dos años y es en ese país donde produjeron el video, que se lo puede escuchar en Spotify, Youtube, Apple Store y todas las tiendas digitales.

El video se estrenó antes del inicio del Mundial Rusia 2018. En Rusia en YouTube el video lleva más de 100 mil reproducciones.

Para mañana, antes del partido de Rusia-Croacia, también cantarán. (I)