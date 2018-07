Mbappé, Kane y Neymar, en la lucha por el oro

Messi y Cristiano se fueron temprano del Mundial y le dejaron la mesa servida a Neymar para que, por fin, conquiste su tan ansiado Balón de Oro (¡lo que podría llegar a facturar papá Ney con un Balón de Oro sobre la mesa…!). Y no está mal encaminado el garoto, Brasil sigue escalando; veremos qué le depara el bravísimo choque de hoy con Bélgica. Pero le han salido algunos granos molestos al santista: Mbappé por un lado, Harry Kane por el otro. ¡Y cuidado con Lukaku…! Protuberancias molestas, grandes.

Estamos hablando del Balón de Oro del Mundial, aunque dada como ha sido la temporada, quien lo gane en Rusia deberá lograr también el anual, porque ya no habrá otras competencias internacionales de peso que se definan hasta mediados de 2019. La Copa Libertadores finalizará el 28 de noviembre, pero no es valorada en absoluto para esta elección.

Mbappé marcó 3 goles y le hicieron un penal, pero tuvo una actuación deslumbrante ante Argentina, con su velocidad más propia de Olimpíada que de Copa Mundial. También con su técnica y decisión para encarar. Y su coraje: no teme al rigor del área. Aparte, impacta el doble por tratarse de un muchacho de 19 años, con todo el horizonte sonriéndole, esperándolo. A muchos les recordó el debut de Pelé en Suecia 1958. Esta tarde, frente al rey de la defensa -Uruguay- podrá ratificar su espectacular momento. No sorprende en verdad, hace un año y medio viene anunciando lo que sería. El 23 de febrero de 2017, tras un Manchester City 2 - Mónaco 2, con el título “City y Mónaco explican el reinado del fútbol”, escribimos esto en El Universo:

“El City arrimaba, arrimaba y al fin abrió la cuenta al minuto 23 por Sterling tras jugada Messianica de Sané que dejó un tendal. Pero a los 40 ya estaba arriba el Mónaco 2 a 1. Primero por un cabezazo en semipalomita de Falcao y luego por una entrada rauda y balazo alto de Mbappé. Aquí vale un alto: Kylian Mbappé, parisino, moreno, 18 años cumplidos el pasado diciembre, una suerte de guepardo que tira la bola para adelante y hay que persignarse. Va directo al arco, es veloz y ambicioso. Asoma como una perla por la que pelearán todas las potencias futbolísticas europeas. Recién tiene unos pocos partidos en Primera y aún se atraganta por el deseo, lo atolondra el entusiasmo, pero cuando se serene… Atención a este nombre. Mónaco tiene la fama de ser el gran descubridor y promotor de talentos de Francia y de Europa. Mbappé puede agigantar ese rótulo”.

Ratificó con creces el vaticinio, Mbappé. Un año y medio después está en el PSG previo pago de 180 millones de euros y es la figura del Mundial. Al ser compañeros en el Paris Saint Germain, Kylian y Neymar tienen los mismos títulos: Copa y Liga de Francia. Mbappé con 21 goles y 16 asistencias, Ney con 28 y 19. Están parejos, entre ellos dos, define el Mundial.

Harry Kane tiene menos carisma que el francés, posiblemente menos fantasía en su juego. Y no tanta carrera, aunque sí es rápido. Y una roca físicamente. Pero es un goleador letal que a los 24 años lleva 156 goles en clubes y 19 en selección. Sin lesiones podría triplicar perfectamente esas cifras. Posee determinación, energía, cabezazo y fuerte remate. Es un matador. Se mueve extraordinariamente en el área y no discute con nadie, siempre está enfocado en el gol. Lleva 6 anotaciones en tres partidos en Rusia, más 41 goles en el año (7 de ellos en Champions) y ha sido artillero de la Premier League las dos últimas temporadas. Si avanza más en el Mundial y resulta goleador, tendría buenas chances para ganar el Balón de Oro.

Lukaku está más atrás que los anteriores. Ha marcado 26 goles con el Manchester United y 4 en el Mundial, pero hoy puede dar un golpe planetario ante Brasil. Parece un jugador sin luces y de escasa técnica. No tiene un físico de bailarina; su metro 91 y sus 94 kilos no lo ayudan a parecer más refinado, pero trata bien la pelota con su zurda y es inteligentísimo, cada movimiento suyo es de manual. Claro que semejante carrocería le sirve para aguantar las marcas y pivotear. Define notablemente y tiene una cualidad extra sobre los otros: liderazgo. Cuando él habla, Hazard, De Bruyne, Kompany, Mertens, Vertonghen, Courtois, todos escuchan. Eso refleja su personalidad. Romelu depende mucho de la actuación del equipo para destacar. Si Bélgica llega a la final (o si la gana), habrá sumado muchos puntos.

Neymar, no hace falta explicarlo, posee mayor técnica individual que los tres nombrados. Es un galáctico al que no hace falta describir. Un superdotado técnico y físico por su velocidad y dominio de balón. Igual, es el que menos ha hecho hasta hoy: dos goles, ambos empujando la pelota casi sobre la raya por pases de compañeros. Y algunas jugadas de mérito. No ha brillado del todo, pero puede hacerlo, Brasil es el entorno perfecto para que lo haga. Lo rodean Willian, Coutinho, Gabriel Jesús, Marcelo, Casemiro, Paulinho… Lo damnifican, como siempre, sus actitudes de niño malcriado, desesperado de figuretismo, la teatralización de las faltas rivales. Es un candidato de oro.

Y los que ya están fuera de carrera para el premio… Messi ganó Copa y Liga y es el goleador mundial de la temporada con 45 goles, pero falló en la Champions y aquí en Rusia (aunque anotó un gol antológico). Cristiano fue campeón y goleador de Champions (no ganó Liga ni Copa), sin embargo, pasó casi en blanco la final, las dos semis y el segundo cuarto ante Juventus, en el que marcó el gol de penal al minuto 98, pero casi no había tocado la herramienta. Eso disminuyó en cierto modo sus méritos. Y en el Mundial arrancó extraordinariamente ante España, pero se apagó en los últimos dos juegos de Portugal y quedaron rápidamente eliminados.

Las casas de apuestas, hoy, antes de disputarse los cuartos de final, dan como favorito al Balón de Oro de Rusia 2018 a Kylian Mbappé, que paga 4.33 euros por cada uno apostado. Harry Kane está segundo, su chance cotiza a 5 euros por uno. Y Neymar es el tercero con 6,50. Lukaku no figura en la listas de las casas de juego, aunque sí aparecen Coutinho (9 euros de cuota), Luka Modric (13 €) y Eden Hazard (15 €). Claro que la jornada de hoy, desde luego la semifinal y la final, podrían cambiar completamente la ecuación. La certeza es que quien se lleve el Mundial se alzará con dos Balones: el del torneo mismo y el del año. (O)