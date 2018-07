Mundial Rusia 2018: Más de 2,5 millones de espectadores fueron a los estadios hasta la fase de octavos de final

Un total de 2'576.584 espectadores han asistido a los 56 partidos del Mundial Rusia 2018 jugados hasta este martes, tras concluir la fase de octavos de final.

Sólo dos estadios se han llenado completamente y por coincidencia ambos son los ubicados en la capital rusa, Moscú.

El Olímpico Luzhniki ha recibido al momento a 390.055 aficionados, con un promedio de 78.011 en cada uno de los cinco encuentros en los que ha sido sede de esta Copa del Mundo. En este estadio jugaron por la ronda de grupos: Rusia vs. Arabia Saudí, Alemania vs. México, Portugal vs. Marruecos y Dinamarca vs. Francia; y por los octavos de final: España vs. Rusia. En esos cinco partidos el estadio estuvo 100% lleno.

El otro escenario que se ha llenado completamente es el del Spartak de Moscú, con 220.950 espectadores y un promedio de 44.190 personas por cada uno de los cinco partidos que ha recibido. Aquí jugaron en la fase de grupos: Argentina vs. Islandia, Polonia vs. Senegal, Bélgica vs. Túnez y Serbia vs. Brasil; y en octavos: Colombia vs. Inglaterra. En esos cinco partidos el estadio estuvo 100% lleno.

Aunque no se ha llenado totalmente y sólo ha cubierto el 99,27% de su aforo para este Mundial, el estadio que le sigue al Luzhniki en cantidad de aficionados es el de San Petersburgo, con 319.994 y un promedio de 63.999 en cada uno de sus cinco partidos. Allí jugaron por la ronda de grupos: Marruecos vs. Irán, Rusia vs. Egipto, Brasil vs. Costa Rica y Nigeria vs. Argentina; y por los octavos de final: Suecia vs. Suiza. Sólo no se llenó en el primer y quinto partidos antes mencionados.

El escenario que menos asistencia tuvo en porcentaje respecto a la cantidad de boletos puestos a la venta fue el de Volgogrado, adonde sólo acudió un 92,07% de aficionados, dando un total de 160.980 personas en cuatro encuentros, con un promedio de 40.245 en cada uno; y el partido que resultó menos atractivo para los aficionados fue el Arabia Saudí vs. Egipto, con sólo 36.823 espectadores.

En número de asistentes, el estadio con menos espectadores fue el de Ekaterimburgo, con 125.437 personas en cuatro juegos y un promedio de 31.359 por partido; siendo el de menor interés el Egipto vs. Uruguay, con 27.015 aficionados, la cifra más baja de todo este Mundial; mientras que sólo una vez se llenó y fue para el México vs. Suecia (33.061).

A continuación, un detalle con la cantidad de asistentes a cada uno de los 56 partidos en los doce estadios, hasta el cierre de la fase de octavos de final:

En promedio de espectadores, la selección que fue más vista directamente en los estadios por aficionados de cualquier nacionalidad ha sido hasta el momento la de Rusia, país sede del torneo, con 65.615 personas (un total de 262.460 en 4 juegos, en Moscú, San Petersburgo y Samara); seguida de la de Marruecos, con 58.177 (174.532 en 3 partidos, en San Petersburgo, Moscú y Kaliningrado); y después por la de Alemania, con 54.711 (164.133 en 3 encuentros, en Moscú, Sochi y Kazán).

Los equipos que menos veces han sido vistos en directo en los estadios por espectadores de cualquier nacionalidad han sido, en promedio, la de Japón, con 39.267 (un total de 157.069 en 4 encuentros, en Saransk, Ekaterimburgo, Volgogrado y Rostov del Don); la de Perú, con 39.121 (117.364 en 3 partidos, en Saransk, Ekaterimburgo y Sochi); y la de Uruguay, con 38.988 personas (155.950 en 4 juegos, en Ekaterimurgo, Rostov del Don, Samara y Sochi).

Las otras selecciones sudamericanas se ubican al momento, según su promedio de espectadores, en los puestos: 12° Argentina, 13° Brasil, y 21° Colombia.

El 7 de junio pasado, la FIFA informó que a esa fecha se habían adquirido 2'403.116 entradas, desde que fueron puestas a la venta en septiembre del 2017; en su mayoría por personas de nacionalidad rusa (871.797), seguidas por aficionados de Estados Unidos (88.825), Brasil (72.512), Colombia (65.234), Alemania (62.541), México (60.302), Argentina (54.031), Perú (43.583), China (40.251), Australia (36.359) e Inglaterra (32.362), entre los diez países con más boletos comprados.

La fase de venta de entradas de la llamada "última hora" finalizará este 15 de julio, por lo que aún quedan disponibles algunos boletos para los restantes ocho encuentros del Mundial Rusia 2018.

Según la página web de venta de boletos de la FIFA, hasta las 20:25 de este miércoles (hora de Moscú, 12:25 en Ecuador) aún habia disponibilidad de entradas para el juego de cuartos de final entre Uruguay y Francia, a disputarse este viernes 6 en Nizhni Nóvgorod. Los últimos boletos que aún quedaban hasta esa hora pertecenecían sólo a la categoría 2, a un costo de $ 255 cada uno para los aficionados extranjeros. Aunque como se indicaba en la página web de la FIFA, la disponibilidad de boletos era baja; esto es, quedaban muy pocas entradas a la venta.

También había poca disponibilidad de entradas para el partido entre Brasil y Bélgica, de este viernes 6 en Kazán. Los boletos en venta eran de la categoría 1, a $ 365 cada uno; de la 2, a $ 255; y de la 3, a $ 175.

La dirección web donde se pueden adquirir esos "boletos de última hora" es:

https://es.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/purchase.html

De los restantes dos partidos por cuartos de final, entre Suecia vs. Inglaterra y Rusia vs. Croacia, de este sábado 7, aún no se ponían a la venta las "entradas de última hora"; así como tampoco de los dos juegos de semifinales, ni del encuentro por el tercer puesto, o de la final. (D)