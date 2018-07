Patrice Evra, calificado con 1,5 sobre 10 en su labor de comentarista de fútbol

Moscú -

Si el francés Patrice Evra esperaba dedicarse a ser comentarista de fútbol después de su carrera de futbolista, no ha comenzado con buen pie en esas labores para la cadena británica ITV, en la que opina sobre el Mundial de Rusia-2018.

A los espectadores parece que no les está convenciendo el trabajo del jugador del West Ham United, ex internacional con la selección francesa.

"Los grandes jugadores no son necesariamente grandes comentaristas y a veces los grandes jugadores son comentaristas malísimos, como ocurre con Evra", valora el diario The Guardian.

"Condescendiente" y "perezoso" son otras perlas que le dedican al francés, que también ha sido criticado por una actitud considerada sexista contra una comentarista de la cadena. Su trabajo fue valorado por el diario con un 1,5 sobre 10. Otros nombres salen mucho más airosos, como Slaven Bilic (9 sobre 10) o Frank Lampard y Cesc Fábregas, cada uno con un 8 sobre 10 de nota. (D)

I loved being at the #WorldCup and being on @itvfootball and of course I love this game!! Ahahahaha pic.twitter.com/8t50s48COl

— Patrice Evra (@Evra) 23 de junio de 2018