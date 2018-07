Radamel Falcao criticó al árbitro Mark Geiger por tener "cierta parcialidad" con Inglaterra

El delantero colombiano Radamel Falcao García criticó al árbitro estadounidense Mark Geiger tras caer este martes en la tanda de penales 4-3 (1-1) de los octavos de final del Mundial-2018 ante Inglaterra.

"Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido. Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés, no sé, cierta parcialidad había seguro", comentó el 'Tigre' visiblemente enfadado.

"Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en octavos de final", agregó.

Geiger fue suspendido seis meses sin poder arbitrar encuentros internacionales tras varias decisiones polémicas durante el encuentro de semifinales de la Copa Oro 2015 entre Panamá y México.

"Nos vamos con la cabeza en alto, luchamos todo el partido. Empatamos en los 90 en el último suspiro, por momentos estuvimos más enteros que Inglaterra y en los penales podía ser para ellos o ser para nosotros", añadió Falcao.

"Duele mucho, sí, duele mucho pero es parte del fútbol. De todas maneras te vas tranquilo, porque lo diste todo pero te queda el sinsabor de que podríamos haber ganado nosotros, de que la clasificación podría haber sido de Colombia", apuntó.

"Nunca nos dimos por vencidos. Es bastante doloroso. Se dio todo y al final nos quedamos sin nada", dijo por su parte el arquero David Ospina.

Tras el campeonato, el futuro del técnico argentino José Pekerman está en el aire.

"Ha sido muy importante para todos nosotros, le ha hecho muchísimo bien (a Colombia) y ha sido el artífice de que esta selección vaya a dos Mundiales seguidos. Es una decisión muy personal", sentenció el artillero colombiano. (D)