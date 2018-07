Selección de Zimbabue de rugby duerme en la calle antes de partido en Túnez

Unas fotos de los jugadores de la selección de Zimbabue de rugby obligados a dormir en la calle a falta de alojamiento digno, antes de un partido en Túnez, suscitaron el escándalo este martes en el país africano.

Las imágenes muestran a los integrantes del XV de Zimbabue envueltos en mantas en una acera no identificada, en medio de un desorden de bolsas y maletas.

"Nuestro equipo nacional de rugby es tratado de la forma más espantosa posible en Túnez. Fueron obligados a dormir en la calle porque el alojamiento que se les ofreció era repugnante", declaró indignado el exministro de Deportes del país, David Coltart.

Zimbabwe's rugby team reportedly stuck at Tunisian airport, on their way back from Kenya.

The team’s passports have been seized by the Tunisian immigration who are demanding they pay a 20 euro visa fee per player – a total USD$600. pic.twitter.com/e4THixZdZm

— Lastword T Musekiwa (@lastmusekiwa) 3 de julio de 2018