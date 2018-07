Albos buscan incrementar puntaje para ganar etapa

Quito -

Liga de Quito tratará de asestar hoy un golpe que le deje a un punto de ganar la etapa, y alcanzar el boleto para disputar el título 2018. La misión no será fácil. Enfrente estará Universidad Católica, el equipo que ha mostrado el fútbol más vistoso en este año, y que si gana, prolongará el suspenso, pues seguirá con vida y además le dará un aliento a Barcelona.

Líder desde la fecha 12 –en que ganó 0-1 al club torero y le arrebató el primer puesto–, el cuadro blanco ha sumado puntos, a ratos con claridad pero en otros juegos en medio de dudas, por el fútbol práctico y, en cierta forma, hasta mezquino con el espectáculo.

En la ida, los albos derrotaron a los camaratas, por 1-2, pero quedó la sensación que fue demasiado premio para el equipo de Pablo Repetto.

Católica no solo tiene un juego cualitativo de equipo, cuyo mérito de tenerlo así es del técnico Santiago Escobar, sino que brilla con luz propia Jhon Cifuente, goleador del torneo con 22 goles, en 19 partidos.

No obstante, si la practicidad se pone de manifiesto y Liga gana esta noche, la etapa prácticamente quedaría definida. Los azucenas pasarán de 42 a 45 puntos, y serían casi inalcanzables para Barcelona (39) y Católica (37). Pero, si el festejo es camarata, la definición será en las dos fechas finales.

El cuadro albo llega completo una vez que el zaguero Andersson Ordóñez cumplió una fecha de sanción. Mas, no se sabe si habrá efectos por no haber entrenado el lunes, situación que se dio debido a que, dijeron los jugadores, no había convenios por los premios a recibir por las metas a alcanzar. Se supo que ya hubo acuerdos.

Liga de Quito celebra hoy, con actos, una década de haber ganado la Copa Libertadores en el 2008. Gesta que la consiguió de la mano del técnico Edgardo Bauza, el 2 de julio en el estadio Maracaná, tras vencer en la final, en penales (3-1), a Fluminense de Brasil. (D)

Liga de Quito

Gabbarini; Quintero, Guerra, Ordóñez, Cruz; Orejuela, Vega; A. Julio, J. Julio, Guerrero; Barcos. DT: Pablo Repetto.

Universidad Católica

Galíndez; López, De los Santos, Mosquera, Cortez; Oña, Calderón; Chalá, Martínez, Buitrago; Cifuente. DT: Santiago Escobar.

Árbitro: Omar Ponce.

Hora: 19:15.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Transmite: Goltv.