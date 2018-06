Prensa serbia criticó "provocadores" festejos de suizos Xhaka y Shaqiri en Mundial Rusia 2018

La prensa serbia criticó este sábado los festejos calificados de "provocación vergonzosa" por parte de los futbolistas suizos de origen kosovar Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, que celebraron sus goles con un "gesto político de la doble águila" en la victoria 2-1 de la Nati contra Serbia, este viernes por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2018.

Aleksandar Mitrovic había puesto en ventaja a Serbia, pero los helvéticos le dieron la vuelta al marcador de un partido que generaba cierta tensión por el origen kosovar de varios integrantes de la Nati. Y precisamente Shaqiri y Xhaka, autores de los tantos, provienen de familias de origen albanés de Kosovo, una exprovincia serbia.

El jugador del Stoke City nació en Kosovo, mientras que el futbolista del Arsenal nació en Suiza en el seno de una familia kosovar.

Ambos jugadores recordaron eso a los hinchas serbios en el estadio de Kaliningrado, haciendo con sus manos el gesto del "doble águila", representando la bandera albanesa.

Los dos "celebraron sus tantos con un signo de 'águila negra' de personas que creen en la idea de la llamada 'Gran Albania'", comentó el diario en línea Blic.

Xhaxa "provocó vergonzosamente a nuestros fanáticos", apuntó el periódico. "Después de hacer un gesto de 'doble águila' aludiendo claramente a sus orígenes (étnicos) albaneses, estaba corriendo en el campo tratando de que las cámaras le filmen", se lamentó.

Los periódicos también señalaron que Shaqiri tenía botas con banderas de Suiza y Kosovo, en lo que consideraron otro gesto de provocación.

El rotativo Telegraph criticó la "provocadora gesticulación albanesa", mientras que el Vecernje Novosti puso en tapa "Provocación de los suizos", mostrando en una foto gigante de las botas de Shaqiri con la bandera suiza y también la de Kosovo.

La televisión estatal RTS citó a funcionarios de la Federación Serbia de Fútbol anunciando que presentarán ante la FIFA una queja sobre el arbitraje de Félix Brych.

También se habían quejado por los botines que usó Shaqiri, pero sin éxito, informó RTS.

"Intentamos que se cambie las botas. Fue una provocación, estábamos jugando contra Suiza, no contra Kosovo", comentó el secretario general de la federación serbia, Jovan Surbatovic.

En cambio, los diarios en Pristina elogiaron las "extraordinarias actuaciones" de los dos jugadores de origen albanés de Kosovo.

"Xhaka y Shaqiri noquean a Serbia", escribió la prensa kosovar. "El símbolo de Xhaka y Shaqiri causa histeria en Serbia", señaló una nota del diario Zeri.

Congratulations to goalscorers Xhaka, Shaqiri and entire #Switzerland on a well deserved win! Proud of you #Kosova ju don!

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 22 de junio de 2018