Unión de Liga de Quito tras el anuncio de Hernán Barcos

Quito -

El delantero Hernán Barcos acabó con la incertidumbre en Liga de Quito. Confirmó que se queda en el equipo hasta diciembre próximo, y el dirigente Esteban Paz destacó como positiva la decisión del Pirata.

“Resalto y rescato que en rueda de prensa (Barcos) confirmó que pretende quedarse hasta final del año. Eso es muy positivo y nos mantiene unidos y fuertes. Ahora aspiramos a que esté completamente dedicado al equipo y con el objetivo claro como él ha dicho que quiere pelear el campeonato”, declaró Paz, en entrevista con la radio quiteña La Red.

El Pirata (34 años) –capitán, artillero azucena con 9 tantos y buen asistidor– firmó en enero pasado un contrato, en el que existe una cláusula que le permite salir del club en julio próximo si es requerido por alguna institución. Santos de Brasil hizo público el interés.

“Fue una situación incómoda de por qué aceptamos esa cláusula, pero eso nos pidió él y su representante. Queríamos tenerlo porque es un jugador probado, lo contrario hubiese sido buscar un futbolista que venga a adaptarse sin saber qué va a pasar. Necesitábamos resultados inmediatos y aceptamos las condiciones”, reveló.

En este contexto, el goleador puso punto final a la expectativa. “Estoy bien acá. Yo creo que me voy a quedar hasta diciembre, como lo dije el otro día”, afirmó.

Dio a conocer una de las razones de por qué decidió seguir con los albos. “Si Dios quiere, ojalá pueda salir campeón otra vez con Liga (ganó la Recopa del 2010 y el título local del mismo año)”, añadió el argentino, quien ha sido baluarte para que Liga sea primero.

Pese a que el albo es el principal candidato a ganar esta etapa, Barcos no lo consideró así: “Nos faltan cuatro finales. Vamos partido a partido y hasta que no esté confirmado el primer puesto no lo vamos a festejar, sería un error”, comentó.

Una de esas finales será contra Aucas, este sábado (15:30) en el Gonzalo Pozo, en el denominado Superclásico. (D)

6

puntos de ventaja

Liga de Quito es líder del torneo con 41 puntos. Barcelona (35) y Universidad Católica (34) tienen posibilidades de darle alcance, pero es difícil. Restan 12 puntos en disputa.