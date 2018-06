Hartmut Scherzer: una vida de leyenda y 15 mundiales

El miércoles anterior apagó las velitas en un ámbito especial, muy propicio para él: el prestigioso periodista alemán Hartmut Scherzer cumplió 80 años y se lo celebraron en Rusia, en la concentración de la selección alemana, a la que ha acompañado en los últimos 15 Mundiales, desde 1962 hasta hoy. En un sencillo acto, el presidente de la Federación Alemana, Reinhard Grindel saludó su trayectoria y el seleccionador Joachim Low le regaló una camiseta firmada por todo el plantel con el número 80 y su nombre. Scherzer, un individuo bajo y cautivante, siempre con una media sonrisa, es un histórico cronista de Frankfurt Neue Presse.

Lo conocimos en Brasil 2014. Es la estrella entre los periodistas europeos en cada centro de prensa o estadio aquí en Moscú. En Rusia 2018 asiste a su decimoquinto Mundial. Comenzó su andadura mundialista en Chile 1962. Una vida detrás del carrusel de la pelota. Además, ha presenciado en su trayectoria 12 Juegos Olímpicos y ha cubierto 32 veces el Tour de France de ciclismo. También es especialista en box, el cual hasta hoy practica. A los 80 se lo ve impecable y se mantiene activo, incluso se le nota muy vital. Hartmut es un experto en fútbol, pero sobre todo ha visto mucho de este deporte, más de 66 años, puede hablar con absoluta propiedad sobre el devenir del juego aproximadamente desde 1952 en adelante. Su testimonio es interesante porque aporta una mirada desde otro medio, con una mentalidad diferente a la nuestra. El colega peruano-alemán Abel Völkner, con generosa amabilidad, fue el nexo para entrevistarlo. Abel lleva 39 años radicado en Alemania y considera a Scherzer una fuente de sabiduría. Este es el resultado de la charla:

-Hartmut, ¿cuál fue tu primer Mundial?

-Fue en Chile 1962 y curiosamente en el anterior torneo volví a Sudamérica, un lindo continente. A Chile fui muy joven, con 24 años. En tiempos donde el transporte, la comunicación, todo era difícil. ¡Lo complicado que era llamar a la redacción...! Se necesitaban horas para conseguir una conexión a Europa y ahora, pues, llamo desde mi móvil, directo a la persona o a la redacción, y claro está, la Internet también, que cambió todo. En ese Mundial fue Brasil campeón. Yo quería ver a Pelé, pero prácticamente no jugó y fue Garrincha el que destacó, aunque ahí también vi a un argentino muy bueno que defendió los colores italianos: Omar Sívori, gran jugador.

-Tu eres uno de los pocos periodistas que ha seguido tantos años el desarrollo del fútbol y conoces esa discusión que surge en todos los sitios acerca de si el fútbol de antes era mejor que el de hoy.

-Es difícil comparar épocas, generaciones y estilos. Pero, no obstante eso, sí se puede decir que el fútbol ha tenido una transformación enorme en todos los aspectos. Si bien antes había jugadores que supuestamente eran muy técnicos, jugar hoy en día es más complicado. Por ejemplo, la Selección de mi país antiguamente ganaba títulos por el espíritu de lucha y sobre todo por la condición física; tal vez no teníamos la belleza sudamericana pero sí ese elemento físico. Esa ventaja ya no es una ventaja, fuimos igualados casi por todos los países; tuvimos que reformar nuestro fútbol y ser más técnicos, lo que logramos con un trabajo continuado desde hace casi 20 años. Pero, en resumen, actualmente es muy difícil jugar al fútbol; la dinámica, la velocidad, la marca, el manejo de los espacios, la condición física son elementos que ahora todos lo tienen. El fútbol ha evolucionado, mucho, sin dudas.

-La lista de jugadores que has visto en toda tu carrera debe ser muy larga...

-Así es, desde 1962 para adelante vi a Pelé, Garrincha, Sívori, Beckenbauer, Rossi, Charlton, Cruyff, Maldini, Müller, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Matthäus, Platini, Zidane y Maradona. Naturalmente, también a los actuales Messi, Ronaldo, Lahm, etc. Son tantos los que vi que la lista sería muy, pero muy larga.

-Deseo hacerte una pregunta atrevida, pues comentas que no gustas de comparar épocas ni estilos. Aun habiendo tenido ustedes mismos grandes jugadores en Alemania, ¿hay un jugador que para ti sea el mejor que hayas visto en tu carrera?

-Sí, definitivamente: Lionel Messi. Él está por encima de todos. Respeto a todos los grandes y vi extraordinarias batallas futbolísticas antes, pero a alguien como Messi no había visto nunca durante mi carrera. En un partido de Liga de Campeones, Leverkusen-Barcelona, me dediqué a observarle solo a él los 90 minutos; me fascinó no solo lo que hace con el balón, también la inteligencia e intuición que tiene para jugar sin él. Tienes la impresión de que a veces no está participando en el partido, empieza a moverse a otras zonas del campo, y tu lógica futbolística te induce a preguntar, “¿Y eso? ¿Adónde va?, ¡se está saliendo del partido...!”. Es como si se hiciera invisible; de pronto aparece y define no solo con el gol, también con un gran pase. Naturalmente, son destacables sus dribblings o la serenidad cuando anota, y eso a pesar de que no hay espacios. Y todo lo hace a gran velocidad. Encima lo demuestra en la Liga de Campeones, que es el torneo más complicado que hoy existe y donde se topa con los mejores equipos de clubes del mundo.

-¿No pones a ningún futbolista alemán a la altura de Messi?

-No, estoy muy convencido de que Messi es el más grande de todos. Alemania ha tenido muchos talentos, incluso los de hoy, pero son buenos jugadores, no genios; eso es Messi.

Escribió una docena de libros deportivos, varios de fútbol y de box, entre ellos uno de Muhammad Alí (“El campeón de todas las clases”), quien fue su amigo. Boxeador en su juventud, ganó el campeonato alemán junior peso ligero, pero un golpe lo mandó al hospital y se pasó al periodismo.

Hartmut nos alertó un par de horas antes del juego México 1-Alemania 0:

-Esta Alemania no tiene el mismo poderío de hace cuatro años. Mi candidato al título es Brasil.

Antes de finalizar, Hartmut contó que hace poco se hizo una encuesta entre los periodistas alemanes sobre cuál es el partido histórico de la selección alemana y la mayoría dijo el Brasil 1-Alemania 7 del Mundial 2014. No obstante, él sigue creyendo que es el Italia 4-Alemania 3, de México 70. Sucede que perdieron, dice, y eso lo relega a un segundo plano. Sigue haciendo guantes a los 80 años y publicando crónicas en el diario de toda su vida, el Frankfurt Neue Presse. Una leyenda detrás de la máquina de escribir. (O)