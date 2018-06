Anécdotas del Mundial Rusia 2018: Mosquitos, lágrimas y dos Rostov

Millones de personas están atentas a cada detalle de la Copa del Mundo. Cientos de miles llegan a Rusia para vivir de cerca la pasión futbolítica y ante tanta diversidad, las anécdotas no faltan.

Aquí algunos hechos curiosos ocurridos durante este Mundial:

Guerra contra los mosquitos

Este año, los mosquitos están siendo especialmente numerosos en Volgogrado, donde los aficionados que acudieron el lunes al partido entre Inglaterra y Túnez quedaron sorprendidos por la invasión de insectos en este lugar a orillas del río Volga.

Las autoridades locales, conscientes del problema, han difundido una serie de consejos y han autorizado el uso de insecticidas en los terrenos agrícolas que rodean la ciudad y el estadio.

Ello no impidió que un periodista de la cadena británica Sky Sports tuviera que anular una intervención de televisión en directo debido a los numerosos mosquitos que rodeaban el hotel de la concentración inglesa en ese momento.

Lágrimas de emoción

El narrador panameño Miguel Ángel Remón no aguantó la emoción de escuchar por primera vez el himno de su país en un Mundial. Apenas sintió la letra rompió a llorar en el set de televisión y tuvo que ser consolado con un abrazo de su compañero.

Momento único

Sé que también lo viviste así en tu hogar... pic.twitter.com/v8Sqs82on7 — Miguel Angel Remon B (@miguelremon) 18 de junio de 2018

Igual que Remón, miles vivieron a flor de piel el partido de Panamá ante Bélgica. La cita paralizó al país, cuyo gobierno y empresas tuvieron que permitir a sus trabajadores ver el juego para evitar una deserción laboral generalizada o masivos certificados médicos falsificados.

Inolvidable 'Gavilán'

El veterano volante panameño, Gabriel 'Gavilán' Gómez, no olvidará fácilmente la fecha del 18 de junio de 2018. Ese día no solo fue titular ante Bélgica en el primer partido de Panamá en una Copa del Mundo, si no que terminó la cita con el 100% de sus pases completados (46).

Según el portal OptaJavier, es el tercer jugador con mayor número de pases correctos desde el Mundial de Inglaterra en 1966. Por si fuera poco, el astro francés Thierry Henry lo buscó tras el partido para conocerlo y poder hablar con él. Nada mal.

No es este Rostov

Un grupo de aficionados suizos se encontraron con un problema cuando llegaron a Rusia para ver el Mundial: se habían confundido de Rostov a la hora de reservar su hotel.

Habían elegido uno en Rostov Veliky, que está a 1.281 kilómetros de Rostov del Don, que es donde su selección debutó el domingo con un empate 1-1 ante Brasil.

La prensa rusa explicó cómo los aficionados llamaron a la policía al ser incapaces de encontrar el hotel. Con ayuda de los traductores todos pudieron darse cuenta de dónde estaba el error.

No molesten

La tranquilidad de la selección de fútbol de Egipto es casi una cuestión de preocupación nacional. La presencia de hinchas y de distintas celebridades y artistas del país en el 'lobby' del hotel del equipo en San Petersburgo ha generado polémica y un diputado del país de las pirámides exigió que se dejara en paz a Mohamed Salah y compañía.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) intentó apaciguar los ánimos con un mensaje en Twitter, asegurando que los jugadores estaban "aislados" de cualquier visita y que toda una planta del hotel estaba dedicada al equipo norteafricano.

Un 'show' sorpresa

Islandia está eufórica tras su esperanzador empate 1-1 en el debut ante Argentina y no necesita que le eleven el ánimo, pero a pesar de ello un cuarteto de cómicos de su país visitó a la selección en su concentración en Gelendzhik, para un 'show' por sorpresa.

"Muchas de las bromas iban contra el entrenador (Heimir Hallgrimsson) y contra los jugadores, que las aceptaron con deportividad", dijo un directivo de la Federación Islandesa de Fútbol a la AFP.

Kane como recuerdo

En las calles del país anfitrión del Mundial proliferan muñecas rusas con la imagen de futbolistas, especialmente de estrellas como el inglés Harry Kane.

"Voy a tener que conseguir una", declaró la estrella del Tottenham, antes de hacer una pequeña crítica al diseño de las mismas. "Me han hecho un poco gordo", apuntó. (I)