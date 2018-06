Marcelo Bielsa es nuevo DT del Leeds United de la segunda división inglesa

El veterano entrenador argentino Marcelo Bielsa dirigirá a Leeds United a partir de la próxima temporada, anunció este viernes el histórico club de fútbol inglés, ahora en segunda división.

"El Leeds United se complace en anunciar el nombramiento del argentino Marcelo Bielsa como nuevo entrenador", anunció el club del norte de Inglaterra en un comunicado.

Bielsa, de 62 años, que firmó un contrato por dos temporadas prorrogables a una tercera si lo quiere el club, expresó su satisfacción por trabajar finalmente en Inglaterra, tras haberlo hecho en Argentina, México, Chile, España, Italia y Francia.

"Siempre fue mi ambición trabajar en Inglaterra y tuve varias oportunidades de hacerlo a lo largo de mi carrera, pero siempre sentí que era importante esperar al proyecto correcto para venir", explicó el argentino.

"Por eso, cuando un club con la historia del Leeds United me hizo una oferta, me fue imposible rechazarla", explicó.

Bielsa sustituye a Paul Heckingbotham, que fue despedido en los primeros días de este mes después de haber dirigido 16 partidos.

El 'Loco', apodo que recibe por su peculiar carácter, y el Leeds comparten la necesidad de reivindicarse.

El club que se ha proclamado en tres ocasiones campeón de la liga inglesa, que alcanzó la final de la Champions League en 1975 - perdió contra el Bayer de Múnich - y las semifinales en 2001, no ha vuelto a competir en la Premier League desde que descendió en 2004 e incluso tuvo un efímero paso por la League One (tercera división). (D)

— Leeds United (@LUFC) 15 de junio de 2018