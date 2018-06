Benito Floro no ve crisis en la selección de España

Benito Floro fue entrenador de Fernando Hierro en el Real Madrid y dice que pese a que su expupilo tiene experiencia escasa como DT, su bagaje como importante jugador de España en tres mundiales lo ayudará a encarar el reto de asumir el mando de la Roja tras la destitución de Julen Lopetegui. El extécnico canario cree que la polémica salida no afectará lo que pueda hacer España en el Mundial 2018.

¿Qué selección tiene más opciones de título?

Las típicas de siempre: Alemania, España, Brasil.

¿Qué opina del despido de Julen Lopetegui como entrenador de España?

La situación es un poco extraña por no ser habitual. No soy partidario de enjuiciar a nadie ni de opinar de algo que no conozco a fondo. Lo que tengo claro es que los futbolistas van a jugar con la misma idea de juego, con la misma actitud y que no los va a alterar este asunto.

¿Le parece correcto que Real Madrid anunciara el fichaje de Lopetegui a pocos días del debut?

No sé cómo ha sido, no puedo dar una opinión. No estoy pendiente de lo que se opina, pero me imagino que estará todo el mundo opinando y la auténtica no aparecerá nunca. Si dejamos al margen que sean Lopetegui y el Madrid, no debería tener trascendencia. No creo que debería ser un gran desastre. Pero vivimos en un mundo donde una mosca se cruza y crea un vendaval.

¿Acertó Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, al echar al DT?

Rubiales tiene razón. Un presidente tiene la necesidad de saber que su gente, sus jugadores, su entrenador, le comunican cualquier cosa que sea importante dentro de la privacidad. Es posible que si se daba así (si Lopetegui le informaba del contrato), Rubiales habría comprendido y no pasaba nada.

¿Qué opina de Fernando Hierro, DT de España?

Es un ser muy querido porque fue jugador del Real Madrid en mi etapa de técnico y nuestra amistad siempre es positiva. No tiene mucho historial como técnico, pero fue un futbolista internacional importantísimo, por lo tanto tiene suficiente bagaje de conocimientos y sabe lo que es un Mundial. Es inteligente y sabe que no debe cambiar nada porque, además, el estilo español de juego ya está implantado hace años.

¿Cómo ve las posibilidades de España de ser campeón?

España está consolidada en su estilo. Cuando menos irá a semifinales o a la final. Luego, ganar es un factor de acierto que cualquiera de los dos que acaben en la final lo merecerá.

¿Pero hasta dónde puede llegar con Hierro?

El cambio de entrenador no tendrá nada que ver con los resultados que tenga España. Los seleccionados son maduros, deben mantenerse al margen de esta situación y reforzar criterios de juego.

2 títulos con Real Madrid

Benito Floro, al mando del club merengue, ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España en 1993. El español, de 66 años, fue técnico del Barcelona de Guayaquil en el 2009.

Los futbolistas van a jugar con la misma idea de juego, con la misma actitud y esto (despido de Julen Lopetegui) no alterará el asunto.

Benito Floro, entrenador español

(D)