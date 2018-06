Harry Kane renovó su vínculo con el Tottenham hasta 2026

Harry Kane firmó un nuevo contrato con el Tottenham Hotspur, por lo que extenderá su vínculo con el club de la Premier League por dos años más hasta 2024, se informó el viernes.

El capitán de la selección de Inglaterra, de 24 años, tenía vigente un contrato por seis temporadas firmado en 2016.

Kane terminó el año calendario 2017 como el máximo goleador del fútbol europeo con 56 goles a nivel de clubes y selecciones. Cerró la última temporada de la Premier con 30 tantos.

Kane se prepara para liderar a Inglaterra en la Copa del Mundo en Rusia. En la primera fase del torneo integrará el Grupo G, donde chocará con Bélgica, Panamá y Túnez. (D)

We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 de junio de 2018