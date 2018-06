Pepe, bicampeón con Brasil, sigue decepcionado por no haber podido jugar ni un minuto en un Mundial

Brasil -

Ganar la Copa del Mundo debería ser el pináculo absoluto para cualquier futbolista, pero lograr esa hazaña no una, sino dos veces, todavía no le genera alegría al exdelantero brasileño Pepe. ¿La razón? Nunca jugó ni un solo minuto.

"Siento mucha alegría y mucha tristeza", dijo Pepe, uno de los tres hombres en ganar dos medallas de oro mundialistas sin jugar, y el único que sigue vivo. "Nunca tuve mucha suerte con la selección. Me lesioné antes de los Mundiales del 58 y el 62. Fueron lesiones graves y no pude recuperarme a tiempo".

"Entonces está la tristeza y luego también está la alegría de ser campeón, ser parte de un grupo ganador. Me considero bicampeón mundial a pesar de todos esos problemas".

Pepe, cuyo nombre completo es José Macia, era el extremo izquierdo de Brasil antes del torneo de 1958, pero se lesionó un tobillo en el último amistoso y fue reemplazado por un flaco mediocampista llamado Mario Zagallo, quien finalmente perdió el puesto ante un joven de 17 años llamado Pelé.

Pepe recuperó su lugar después del torneo, e iba a jugar el Mundial de 1962, pero poco antes del torneo la desgracia volvió a ensañarse con él. Salió cojeando del último partido de preparación contra Gales y se vio obligado a mirar desde el banco de suplentes cómo Brasil revalidaba el título.

El exfutbolista, que ahora tiene 83 años, sigue viviendo en Santos y es adorado en la ciudad para cuyo equipo marcó 405 goles, una cifra solamente superada por Pelé. Ganó dos veces la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, además de jugar 41 partidos con la selección, donde sumó 22 tantos.

Más de medio siglo después de su doble decepción, la gente todavía le pregunta acerca de su historia. Y aunque cada cuatro años pone su mejor cara, detrás de la sonrisa se mantiene la desilusión.

"No me molesta, la gente me pregunta al respecto incluso hoy", dijo con una risa irónica. "Pero todavía hay una punzada de dolor por no poder jugar, aunque yo quisiera. Así es la vida". (D)