Sergio Ramos fue muy idiota por su parte, asegura Roberto Firmino

El internacional brasileño del Liverpool, Roberto Firmino, respondió a las declaraciones brindadas por Sergio Ramos el pasado lunes, cuando ironizó los golpes contra Mohamed Salah y Loris Karius. "Solo falta que Firmino diga que se resfrió porque le cayó una gota de sudor mía", había dicho el defensor español, lo que provocó una respuesta por parte del brasileño, señala el diario español Mundo Deportivo.

“Prefiero no comentar sobre el tema. Lleva razón porque fue campeón, pero fue muy idiota por su parte. Pero ya está, todo bien”, afirmó el delantero, concentrado con Brasil para la Copa del Mundo.

Firmino aprovechó también para aclarar que haber perdido la final de la Champions League (3-1 ante el Real Madrid) no será un obstáculo mental para su desempeño en Rusia. “No pasa por mi cabeza. Pasó, es pasado. Por supuesto que en su día me molestó, perdimos una final, no fue como queríamos. Ahora estoy muy feliz con la oportunidad que tenemos por delante”, concluyó. (D)