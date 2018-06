Messi en las últimas tres finales que jugó no dio lo que se esperaba, opina Diego Borinsky

Diego Borinsky, periodista y escritor argentino, estima que el de Rusia-2018 no sea el último Mundial que dispute el astro de la Albiceleste Lionel Messi, quien el próximo 24 de junio cumplirá 31 años de edad mientras se encuentre concentrado con su selección.

En diálogo con CityNoticias, de Radio City, el comunicador exaltó el nivel de Leo, a su criterio "el mejor jugador de la historia".

"Todos dicen que es la gran oportunidad de Messi, lo dicen muchísimos. También se lo decía en el Mundial pasado porque recordemos que Messi va a cumplir 31 años el 24 de junio, o sea durante el Mundial; y la madurez, el mejor momento para ellos, los futbolistas, no está a los 31, sino a los 27 años. Pero yo creo que Messi va a tener dos Mundiales todavía, es decir, podría llegar a Catar-2022 con 35 años -si sigue jugando para la Selección, y con 39 años al que siga. Messi es un hombre al que tanto le gusta el fútbol. Creo que va a llegar a seis Mundiales", dijo Borinsky es redactor de la extinta revista El Gráfico.

Consultado por una frase de Marcelo Trobbiani quien dijo a este Diario que "Maradona tenía liderazgo", Borinsky arropó a 'La Pulga'.

"Trobbiani, quien tiene un Mundial (México-86) porque entró en la final contra Alemania, y jugó tres minutos y tiró un taco a Maradona... Muchos dicen que para ser el mejor tienes que ganar un Mundial, y es como un plus que realmente te da algo. Yo soy muy hincha de Messi, muy defensor de Messi, pero debo admitir que en las últimas tres finales que jugó (dos de Copa América y una de un Mundial) no dio lo que se esperaba de él. Obviamente un jugador no juega solo, y lamentablemente Maradona en el Mundial-86 hizo casi todo solo; o sea había un equipo que lo sostenía pero claro, ganándole como le ganó Inglaterra con esos dos goles, después a Bélgica con esos goles, a Italia en su momento. Va a ser muy difícil que se de una situación así. De todos modos yo espero que en una circunstancia clave Messi nos ayude".

"Para mí, Messi es el mejor de la historia, pero es cierto que ganar un Mundial te eleva a un cielo que no alcanzas si no ganas (la Copa del Mundo)", agregó.

Con respecto a las finales que Messi disputó con la selección mayor y no pudo ganar, y los jugadores que lo rodearon en aquellos partidos, Borinsky reconoce que el '10' del FC Barcelona "no rindió a la altura"; no obstante, señala a tres jugadores.

"Tanto Higuaín como el 'Kun' Agüero son muy cuestionados en Argentina, generan mucha división; hay gente que los quiere mucho, otros que no. Pero evidentemente son gente que están trabados, sobre todo Higuaín (...) Di María se desgarra en los partidos clave. Es como un gran trauma que todos esperamos que en un momento se desactive con un gol y puedan ser los (jugadores) que son en sus clubes, porque tanto Agüero, como Higuaín o Dybala son jugadores de super elite, no al nivel de Messi porque él es único, pero están en un nivel de elite, todos en clubes importantes".

"Nos falta funcionamiento, nos falta gente atrás. Otamendi es el único realmente (destacable en la defensa)", indicó respecto al nivel del equipo que orienta Jorge Sampaoli.