Manuel Neuer va al Mundial de Rusia; Leroy Sané, fuera de lista de Alemania

Tras jugar un partido amistoso contra Austria, Manuel Neuer ha sido confirmado como arquero titular y capitán de la Alemania defensora de la Copa del Mundo. Pese a la derrota contra el conjunto austriaco (2-1), Neuer demostró un nivel de juego similar al que tenía antes de la fractura del pie izquierdo que lo puso en duda para el Mundial. Joachim Löw, seleccionador alemán, dijo: “No nos dimos cuenta (él y el cuerpo técnico) de que había estado parado tanto tiempo”.

Neuer comparte que en el periodo de recuperación, a ratos positivo y a otros no tanto, él mantuvo siempre la positividad. Además, el éxito de su equipo siempre fue su prioridad. En este afán, fue honesto con su cuerpo técnico, compartiendo cualquier molestia que se podía presentar.

El arquero de 32 años reconoce que la decisión de incluirlo en la delegación alemana es competencia del cuerpo técnico únicamente. El jugador del Bayern Munich se encuentra agradecido con la oportunidad de participar en su tercer Mundial consecutivo.

El guardameta campeón en Brasil justifica su ausencia tanto en su equipo como en el combinado nacional diciendo: “Siempre creí que iba a jugar este Mundial y no he querido tomar ningún riesgo” respecto de su lesión y el proceso de recuperación.

El arquero que queda fuera de la nómina de Joachim Löw por la llegada del Neuer es Bernd Leno, quien milita en el Bayern Leverkusen.

Un futbolista que sorpresivamente no llega a Rusia es Leroy Sané. Además de ganar el premio PFA al jugador joven del año, fue el alemán que estuvo involucrado de forma directa en más goles (33) que cualquier otro compatriota en las cinco ligas más importantes de Europa. Los otros dos que quedan fuera son el defensa Jonathan Tah y el atacante Nils Petersen.

2010

El debut en mundiales

Con solo un año de experiencia en la selección, Neuer se estrenó en Sudáfrica tras la muerte de Robert Enke (2009) y lesión de René Adler (2010); recibió cinco goles.

Los exámenes clínicos fueron realmente buenos. Me mantuve positivo durante la lesión, si no, no habría sido incluido (en la lista).

Manuel Neuer, guardameta alemán