Mundial Rusia 2018: El Kazán Arena fue sede de otro evento mundialista, pero en natación

El multifuncional Kazán Arena tiene un diseño elegante y fluido, y era el estadio más moderno de Rusia hasta hace cinco años. Se encuentra ubicado al otro lado del río Kazanka, un afluente del Volga.

La construcción de este escenario terminó en el 2013 y fue utilizado en ese año durante las ceremonias de inauguración y clausura de los XXVII Juegos de la Universiada de Verano; y dos años después, en el XVI Mundial de Natación.

Este escenario, obra de los mismos arquitectos que proyectaron el estadio de Wembley y el Emirates Stadium de Londres, posee un diseño excepcional, que se integra perfectamente en el paisaje urbano de Kazán. Visto desde arriba se asemeja a un nenúfar (planta acuática con flores que crece en lagos, lagunas, pantanos, etc.).

Sede: Kazán

Nombre del escenario: Kazán Arena

Capacidad actual: 45.000 espectadores

Año de construcción: entre 2010 y 2013

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Localización: calle Chistopolskaya, en el barrio de Novo-Savinovsky

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos a disputar en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Francia vs. Australia, 16 de junio, 05:00 de Ecuador, grupo C; Irán vs. España, 20 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo B; Polonia vs. Colombia, 24 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo H; y Corea del Sur vs. Alemania, 27 de junio, 09:00 de Ecuador, grupo F); uno de octavos de final (30 de junio, 09:00 de Ecuador); y uno de cuartos de final (6 de julio, 13:00 de Ecuador). Seis en total. Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de ocho horas menos que Kazán.

Como su mayor particularidad, este escenario fue una de las sedes del XVI Mundial de Natación en el 2015, donde se adaptaron dos piscinas prefabricadas temporalmente de 50 metros de longitud, una para las competiciones de nado sincronizado, pruebas de natación y partidos de waterpolo; y otra de calentamiento para los deportistas.

Acontecimientos relevantes: además de los XXVII Juegos de la Universiada de Verano en el 2013 y del XVI Mundial de Natación en el 2015, este estadio fue también sede de cuatro partidos de la Copa FIFA Confederaciones en el 2017.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)