Mundial Rusia 2018: El estadio Luzhniki se viste nuevamente de gala

Sede: Moscú

Nombre actual del escenario: estadio Luzhniki

Nombre anterior: estadio Central Lenin

Capacidad actual: 80.000 espectadores

Año de construcción: 1956

Remodelaciones: entre 1976 y 1979; entre 1995 y 1997; y entre 2013 y 2017

Localización: complejo deportivo Luzhniki

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos a disputar en el Mundial: encuentro inaugural (Rusia vs. Arabia Saudí, 14 de junio, 11:00 de Ecuador, grupo A) y otros tres por la fase de grupos (Alemania vs. México, 17 de junio, 11:00 de Ecuador, grupo F; Portugal vs. Marruecos, 20 de junio, 08:00 de Ecuador, grupo B; y Dinamarca vs. Francia, 16 de junio, 10:00 de Ecuador, grupo C); uno por octavos de final (10:00 de Ecuador); una semifinal (14:00 de Ecuador) y la final (11:00 de Ecuador). Siete en total.

La última remodelación

En la foto izquierda, el estadio Luzhniki, de Moscú, hasta agosto del 2013, antes de la remodelación para el Mundial de Fútbol 2018. Del lado derecho se aprecia cómo quedó en noviembre del 2017.

Este estadio fue sometido a una amplia remodelación para la Copa del Mundo 2018. Conservó su fachada histórica; se eliminó la pista de atletismo, para acercar el graderío a la cancha, que se la visualiza ahora de forma más rectangular. También se quitaron las columnas que rodeaban el nivel superior, para evitar que obstaculicen la línea de visión; mientras que las gradas pasaron a ser menos inclinadas y se tuvieron que añadir dos hileras de asientos, con lo cual el aforo pasó de 78.000 a 80.000 localidades. También se instaló un mirador debajo de la cubierta, el que se transformó en una gigantesca pantalla.

Acontecimientos relevantes: fue sede de los Juegos Olímpicos en 1980; de la final de la Copa de la UEFA en 1999 (entre el Parma italiano y el Olympique de Marsella francés); de la final de la Liga de Campeones del 2008 (disputada entre los ingleses Manchester United y Chelsea); de la Copa del Mundo de rugby 7 en el 2013; y de los Mundiales de Atletismo en ese mismo año.

Hecho negativo: el 20 de octubre de 1982 durante un partido de la Copa de la UEFA entre el FC Spartak de Moscú y el Haarlem holandés, se produjo una avalancha humana en las gradas, cuando al mismo tiempo se encontraron cientos de aficionados que comenzaron a retirarse del estadio, con otros cientos que, aunque ya habían salido, decidieron reingresar al escenario tras anotar un segundo gol el equipo local. Según cifras oficiales hubo 66 fallecidos, pero los familiares de las víctimas habían contabilizado al menos 300 muertos y unos 61 heridos en esta tragedia.​ (D)