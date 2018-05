David Moyes deja banquillo del West Ham inglés, Manuel Pellegrini podría reemplazarlo

El West Ham United inglés despidió al técnico escocés David Moyes, quien logró mantener al club en la Premier League después de reemplazar a Slaven Bilic en noviembre, en medio de reportes de prensa que aseguran que el chileno Manuel Pellegrini es su más probable sucesor.

Un comunicado publicado en el sitio web del West Ham confirmó la salida de Moyes, argumentando que el club quería tomar una "dirección diferente".

Moyes asumió el mando del West Ham cuando el equipo estaba en el puesto 18 después de un flojo comienzo de temporada, en el que ganó dos de sus primeros 11 partidos en la liga.

El extécnico del Manchester United logró darle estabilidad al equipo y con una victoria el domingo sobre el Everton terminó la temporada en el decimotercer lugar.

El club dijo que buscará contratar un técnico de "alto calibre" dentro de los próximos 10 días.

Pellegrini, extécnico del Manchester City (2013-2016), se encuentra trabajando en el Hebei Fortune de China. (D)

"I would like to place on record my sincere thanks to David Moyes and his staff for achieving the target of keeping West Ham United in the Premier League." - Joint-Chairman David Sullivanhttps://t.co/GOROcGkLyn

