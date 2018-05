Novak Djokovic, con confianza ‘golpeada’

Belgrado -

Novak Djokovic dijo ayer que su confianza se ha visto sacudida por una serie de malos resultados tras un regreso prematuro a las pistas después de una operación de codo, mas el ex número uno mundial se comprometió a trabajar duro para volver a la senda ganadora.

Tras jugar un corto peloteo con una joven promesa luego de una intensa sesión de entrenamiento bajo un fuerte calor en su complejo tenístico de Belgrado, el serbio de 30 años reconoció que los últimos 18 meses han sido un desafío.

“Siempre he creído en mí y por eso fui capaz de cumplir todos mis sueños de la infancia, pero ahora mi confianza no está en su nivel más alto”, manifestó Nole a periodistas.

“Eso no es sorprendente ante la falta de resultados y lo único que puedo hacer es refugiarme en el trabajo para arreglarlo. Unos pocos partidos buenos y un buen torneo y estaré de vuelta”, declaró.

El declive de Djokovic comenzó tras ganar el Abierto de Francia en junio de 2016, su duodécimo Grand Slam. Tras una serie de flojos resultados, se retiró en cuartos de final de Wimbledon el año pasado por una lesión de codo que lo mantuvo fuera de las pistas hasta el Abierto de Australia en enero.

Tras caer en cuartos de Melbourne, Nole pasó otro tiempo sin ver acción por una operación y dijo que regresó demasiado pronto porque estaba hambriento por volver a jugar. Desde su regreso, ha cedido con rapidez en Barcelona, Montecarlo, Miami e Indian Wells.

“Fue mi decisión, porque echaba de menos demasiado jugar al tenis, pero no estaba listo y me pasó factura”, dijo. “Después de todo lo que he pasado en el último año, he tenido que bajar mis expectativas, pero mi motivación y mis ambiciones siguen sin cambios”.

Se prevé que Djokovic llegue ya sin dolores al Abierto de Madrid, que se iniciará mañana en la capital española. (D)

12º

En el ranking ATP

Esa es la ubicación de Djokovic, ex número uno mundial y quien solo jugó diez partidos en lo que va del año, registrando cinco triunfos y cinco derrotas. Suma 2.200 puntos en la tabla.