Liga de Quito aún espera tener a Franklin Guerra ante Barcelona

Quito -

El zaguero de Liga de Quito Franklin Guerra, el mejor en esa zona alba, sigue en proceso de recuperación de un golpe que recibió en uno de los pies. El técnico Pablo Repetto no lo descartó pero tampoco lo confirmó de cara al partido de este domingo ante Barcelona, a jugarse en el estadio Rodrigo Paz.

"Guerra está mejor, pero no podemos asegurar que llegue; eso sería como echar una moneda al aire. Se analizará su evolución y se decidirá si puede jugar", explicó este martes el entrenador uruguayo, antes de la práctica en el complejo universitario en Pomasqui.

El futbolista realizó trotes alrededor de la cancha el martes junto al fisioterapeuta Jaime Flores y después hizo ejercicios en el gimnasio. No se observó que tenga molestias, mas el entrenador reiteró que una situación más clara la tendrá este viernes y se aguardará por él.

El manabita llegó a Liga de Quito este año para pelear un puesto de titular como zaguero con Andersson Ordóñez, Hernán Pellerano y Horacio Salaberry. Se ha convertido en baluarte.

Si se recupera, Guerra irá en el centro de la defensa junto a Ordóñez. Pero, caso contrario los zagueros serán Ordóñez y Salaberry. Pellerano está fuera de combate por un problema muscular.

Si bien esta situación inquieta a Repetto, lo que más le preocupa es buscar el reemplazo del centrocampista Jefferson Intriago, expulsado en la última fecha.

"Me hubiera gustado contar con Intriago porque ha estado a un muy buen nivel, ha tenido mucha regularidad y quien lo reemplace no estará a ritmo de competencia; ese no es un detalle menor, aunque tenemos jugadores de nivel", comentó el entrenador.

El más opcionado a ocupar la vacante es el polifuncional Édison Vega, quien inició como volante, pero que luego también ha jugado de lateral por izquierda.

El resto del plantel está a disposición de Repetto con miras a enfrentar al líder Barcelona, en un duelo que está matizado por los 21 años en que los toreros no han podido ganar a los universitarios en la Casa Blanca. (D)