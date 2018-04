Jorge Guagua: pido disculpas a todo Emelec, no era el momento de salir

Abordado por la prensa en el exterior del complejo deportivo de Samanes, donde entrenó esta mañana con el equipo de reservas de Emelec, el zaguero Jorge Guagua pidió disculpas a los hinchas del club, a la directiva y al cuerpo técnico tras difundirse un video en el que se lo observa sin camiseta y en aparente estado de embriaguez en una discoteca.

"Ustedes me conocen y saben que no soy de andar en esto, de mi parte solo puedo pedir disculpas a todo Emelec, al presidente del club, al cuerpo técnico y a la hinchada; estoy consciente de que no era el momento de salir (a un centro nocturno) por el mal momento que estamos pasando y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo", dijo Guagua a los periodistas.

Emelec no ha anunciado sanciones contra el jugador, que no viajó con sus compañeros a Buenos Aires para el duelo de revancha de este jueves ante River Plate por la Copa Libertadores, pero Guagua está dispuesto a acatarlas. "Cuando uno comete un error tiene que aceptar; me equivoqué y aceptaré las sanciones que puedan venir tanto del presidente como del cuerpo técnico".

Guagua negó versiones que apuntan a una supuesta división entre los jugadores del Bombillo y falta de respaldo de los jugadores al técnico Alfredo Arias. Su caso, aseguró, es un hecho aislado.

El tema mío es algo muy personal y no tiene nada que ver con el equipo; el grupo está unido, comprometido y enfocado en lo que tiene que hacer en Argentina, espero que les vaya muy bien el jueves".

El defensor espera que ante River Plate Emelec empiece a revertir el mal momento que atraviesa por la Copa Libertadores, donde es último en su grupo con 1 punto, y el Campeonato Nacional, en el que ocupa el quinto puesto, con 16 unidades, 10 menos que el líder Barcelona. (D)