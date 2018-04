Jorge Barraza analizó la pobre actuación de Emelec: "De Jesús definió sin clase"

"Una actuación pobre" de Emelec ante un River Plate que "jugó verdaderamente mal". Así sintetizó el periodista argentino Jorge Barraza la derrota de los eléctricos en el estadio George Capwell (0-1) que soportó un nuevo traspié en la Copa Libertadores.

Aunque River se impuso por la mínima, Barraza dice que le quedó una sensación rara porque "River jugó verdaderamente mal", tanto así que en los medios de su país la tónica fue más o menos la misma en todos en el sentido de: 'Sí, ganó River, pero qué mal que jugó'.

En diálogo con CityNoticias, de Radio City, el comunicador explicó que lo de River fue "una expresión futbolística muy preocupante" y pese a eso venció. Y eso, dice Barraza, "es lo que debe afligir al Emelec que tuvo una actuación pobre".

En resumen, el partido en general "fue chatísimo", no obstante, "lo cual era un partido ganable para Emelec", señala el columnista de Diario El Universo.

En su análisis hace hincapié a cuestiones individuales muy puntuales que le pasaron facturo al equipo ecuatoriano, por ejemplo, las ocasiones perdidas por el delantero Marlon De Jesús que falló dos mano a mano rematando al cuerpo del arquero Franco Armani.

"De Jesús, que estaba absolutamente solo en dos oportunidades, con el gol en sus pies, definió sin clase", puntualizó.

"Si allí hubiera estado (Brayan) Angulo, tal vez hoy, la historia que estamos comentado era completamente diferente. Y también, en el gol de River hay una falla grupal e individual tremenda, porque un centro alto y largo que tardó en caer, y sin embargo cae en el área chica de Emelec, no había nadie (quien despeje). Nadie lo estaba marcando (al zaguero Javier Pinola, autor del tanto) y el arquero (Esteban Dreer) tampoco salió. Me pongo en la piel de Emelec y duele esta derrota, me imagino, porque además deja muy comprometida la chance de pasar a octavos de final", concluyó el periodista y escritor argentino Jorge Barraza. (D)