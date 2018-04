Ricardo La Volpe, quien sonó para dirigir a Ecuador, hoy se ofrece al Colo-Colo

El entrenador argentino Rivardo La Volpe, quien a inicios del 2018 había dicho que "sería un orgullo dirigir a Ecuador", este jueves se ofreció y le hizo un guiño al conjunto chileno Colo-Colo.

Invitado en el programa 90 Minutos Fox, que se transmite por la cadena Fox Sports, La Volpe 'lanzó' su cuña expresando que Colo-Colo "es como si fuera Boca Juniors".

¿Le gustaría dirigir al Colo-Colo?, le preguntaron al tercer arquero en el Mundial Argentina 78. "¡Cómo que no! Es uno de los equipos más grandes y he tenido a Esteban Paredes (lo dirigió en Atlante), a Humberto Suazo (lo dirigió en Monterrey), y tuve conversaciones con ellos y sé que... (es) como si fuera el Boca Juniors de acá. Sé que es un equipo muy importante y sí me gustaría, ¿por qué no?", respondió el 'Bigotón'.

"Yo creo que ahí (la dirigencia de Colo-Colo) van a querer ganar, van a querer el campeonato y te van a dar las armas para para poder pelear. Lo importante a veces como técnico es que te den las armas, porque es muy fácil decir: 'quiero salir campeón, quiero salir esto, y después te dan un escarbadientes ¡No! Si están peleando con un cuchillo cómo voy a ir con un escarbadientes", remarcó el exarquero.

En enero pasado, en una entrevista para la radio capitalina Radio Activo, La Volpe aseguró que está dispuesto a reunirse con miembros de la Ecuafútbol para ser el nuevo timonel de la selección ecuatoriana. (D)