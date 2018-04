Antonio Valencia, marginado del 11 ideal de la temporada en Inglaterra

Cinco jugadores del Manchester City que fueron fundamentales para que el club se proclamara campeón de la Premier League por tercera vez en siete años fueron incluidos en el once ideal de la temporada 2017/18, en el que no hubo espacio para elementos del Manchester United.

Dos argentinos aparecen en el equipo: el delantero Sergio Agüero y el central Nicolás Otamendi. Los otros tres son Kevin De Bruyne, David Silva y Kyle Walker.

Ni el ecuatoriano Antonio Valencia -capitán de los Diablos Rojos-, ni los costosos Alexis Sánchez, Romelu Lukaku o Paul Pogba aparecen en el once estelar de la temporada que es elegido por una votación de sus colegas en la Asociación de Futbolistas Profesionales. El United es segundo en la tabla.

Tottenham, que marcha cuarto en la Premier, tuvo a tres jugadores en el conjunto: Harry Kane, Christian Eriksen y Jan Vertonghen.

El once ideal de la Liga Premier: David De Gea; Kyle Walker, Jan Vertonghen, Nicolás Otamendi, Marcos Alonso; David Silva, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen; Harry Kane, Mohamed Salah y Sergio Agüero. (D)

