Barcelona, líder e invicto, pero DT Almada advierte: Hay que tener los pies en la tierra

El técnico de Barcelona se fue satisfecho pero no conforme con el triunfo de su equipo 3-1 ante Emelec en el primer Clásico del Astillero de la temporada, que le permite seguir en el primer lugar.

Almada destacó el juego colectivo de su equipo, pero no le gustó que Emelec descontara. "Felicito a mis jugadores, ganar un Clásico es importante y estuvieron a la altura... Tenemos que mejorar en ciertos aspectos, por ejemplo el error en la salida que tuvimos cunado ellos nos anotaron. No me gusta que me conviertan goles y eso involucra a todos, no solo a la defensa".

El uruguayo coincidió con su compatriota que dirige en Emelec en que el segundo tiempo fue de total inclinación para los amarillos. "Es difícil elegir entre las líneas del equipo. Es un conjunto y hay que trabajar de forma coordinada. Me gustó más el segundo tiempo que el primero. En el primer tiempo tuvimos un intercambio de ataques, pero en el segundo Emelec no nos generó mayor peligro en ataque".

Consultado sobre la contundencia de los canarios a lo largo de estas ocho fechas en las que se mantiene como único invicto, Almada no se mostró para nada confiado: "Aún nos quedan muchos partidos, todavía nada está ganado, como está el Campeonato cualquiera le saca puntos a cualquiera, hay que tener humildad y los pies sobre la tierra", dijo el DT de Barcelona.

"Me gustó el partido que hicimos, pero no me conformo con eso. Debemos seguir mejorando en muchos aspectos", insistió el charrúa.

Sobre su próximo rival, que será el colista Guayaquil City, el DT canario mencionó: "Estamos por el buen camino, pero de nada sirve si no demostramos partido a partido que estamos dispuestos a ganar. No vamos a subestimar a Guayaquil City, seguramente nos va a dar más trabajo". (D)