Hinchas del Liverpool agredieron el autobus del Manchester City en su llegada a Anfield

El autobús que transportaba a los jugadores del Manchester City sufrió daños por el lanzamiento de botellas a su llegada a Anfield para medirse con el Liverpool, que luego ganó 3-0, este miércoles en cuartos de final de la 'Champions', constató un fotógrafo de la agencia internacional AFP.

Algunos aficionados lanzaron botellas y latas, causando daños en los cristales del vehículo, a pesar de estar escoltado por policías a pie y a caballo.

Según varios medios británicos, el club visitante regresará en otro autobús a Manchester al terminar el partido.

"No esperábamos esto después de lo que pasó la pasada temporada en Dortmund. Sé que esto no es el Liverpool", reaccionó Pep Guardiola al micrófono de BT Sport.

"No lo entiendo. Hicimos todo para evitar este tipo de situaciones, pido perdón de parte del Liverpool", se excusó por su parte su homólogo de los 'Reds' Jurgen Klopp.

El club pidió perdón poco después "condenando de la forma más rotunda las escenas" de antes del partido.

"Pedimos perdón sin reservas a Pep Guardiola, a sus jugadores, a su cuerpo técnico y a los dirigentes afectados", escribió en un comunicado el Liverpool, que precisó que "cooperará para identificar a los responsables".

Tras el partido, el técnico español no escondió en rueda de prensa su descontento: "Ayer ustedes (los periodistas) me explicaron que esto iba a producirse y se ha producido, normalmente si la policía sabe que va a ocurrir, debería evitar que se produzca".

"No me esperaba eso por parte del Liverpool. Venimos aquí para jugar al fútbol, es un deporte y no comprendo este tipo de situaciones", continuó.

"El bus ha quedado destruido, no me esperaba eso de un club tan prestigioso como el Liverpool. Claro que no es el Liverpool, es la gente, pero espero que no se vuelva a producir", concluyó. (D)