GolTV justifica por qué no puede transmitir en vivo los 6 partidos de la Serie A de Ecuador

GolTV, que desde este sábado comienza a operar oficialmente como empresa dueña de los derechos del fútbol ecuatoriano, explicó la razón por la cual no podrá transmitir en vivo los seis partidos de la séptima jornada del Campeonato Nacional.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la empresa propiedad del uruguayo Paco Casal, indica que la transmisión de la fecha en mención "está sujeta a la planificación realizada con antelación a la Asamblea de los clubes" realizada el pasado martes, justificando que no es posible transmitir en vivo los seis encuentros de este fin de semana, sino cuatro y dos en diferido.

Se podrá ver en vivo: U. Católica vs. Delfín, Liga de Quito vs. Independiente del Valle, Barcelona vs. Macará y Guayaquil City vs. Aucas. Los duelos Dep. Cuenca vs. El Nacional y Técnico vs. Emelec serán transmitidos en diferido.

Adicionalmente señala que desde la segunda etapa, las jornadas volverán a programarse de viernes a lunes con el fin de que los aficionados puedan "disfrutar de la totalidad de los partidos a disputarse en vivo y en directo por nuestra señal". (D)