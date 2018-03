Vergüenzas y frustraciones en el fútbol ecuatoriano

El fútbol nacional pasa por un periodo deprimente, a nivel dirigencial y en el rendimiento de nuestros equipos en el plano internacional. La entidad presuntamente más importante, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, vive desde hace muchos años una suerte de minusvalía moral.

Su anterior presidente ha sido sentenciado a diez años de prisión por su participación en el escándalo de las coimas que sacudió al deporte mundial. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya había sido antes sentenciado por injurias a su antecesor con prisión que alcanzó a evadir y una multa de $ 80.000 que pretendió rehuir dimitiendo bienes de propiedad de la FEF, como si esta entidad le perteneciera.

Luego vino aquello de la alteración de identidades, edades, y nacionalidades; lo del despilfarro alegre de los dineros federativos en los torneos internacionales con invitaciones a familiares, dirigentes y comunicadores adictos y desprovistos de ética. El escándalo de los muertos vivos y los niños con bigotes; el secuestro de un periodista por investigar estos delitos; el despojo de los derechos de los clubes para negociar las transmisiones de sus partidos, aun teniendo contratos vigentes con canales de televisión; la venta a precio de gallina flaca de esos derechos a un gobierno empachado de ansias propagandistas, y muchos otros desastres más que esperamos convertir en un libro de denuncia para intentar su repetición.

Todos sabían del piratesco manejo de la Ecuafútbol, pero fueron muchos los que callaron entre los que tenían la obligación de poner la verdad al frente. Solo unos pocos cumplimos el deber de criticar. Uno de los más conspicuos ‘periodistas’ subalternos al servicio del poder le dijo en su programa radial al propio Luis Chiriboga, mientras recordaban un episodio de alcohol y de guitarras en Buenos Aires, que los ecuatorianos éramos “ingratos” y no reconocíamos los méritos y ejecutorias del hoy convicto. Le ofreció en el programa encabezar una campaña para levantarle un monumento en el malecón porteño.

El sucesor de Chiriboga, que proclamó transparencia, acaba de comparecer ante un juez para la diligencia de formulación de cargos por incumplir las disposiciones de autoridad competente, conducta que configura el delito de desacato. Hoy debe presentarse a la judicatura cada 30 días y firmar, lo cual es una medida sustitutiva de la prisión. Su defensa ha sido muy débil. Ha alegado que Ecuafútbol (Carlos Villacís, los demás dirigentes, sus abogados, y sus asesores) ha cumplido con todas las órdenes judiciales, pero “según sus convicciones y el asesoramiento que ha tenido pero de forma diferente a lo que el juez aspiraba”. Los jueces no “aspiran” a que se cumplan sus disposiciones, ordenan, imponen conductas. Aquello de que el presidente de la FEF cometió un “error y no un delito” es una alegación burda y carente de inteligencia. Los diarios, las radios y la televisión guardan testimonio de las declaraciones de Villacís en las que, a pesar de la orden del juez de declarar nulo el contrato con GolTV, sostiene que tal instrumento es válido en abierto desafío a la autoridad.

Luego vino el circo de la nueva convocatoria, pero no para el periodo 2018-2028, sino para el de 2028 hasta 2038. Villacís, sus abogados y sus asesores seguían sosteniendo que el compromiso con Paco Casal estaba vigente, pese a dos sentencias de nulidad y pretendieron reírse en la cara de nuestra justicia. ¿Todo ese lo hicieron por error como pregonan? ¿Eran tan inocentes con P?.

En 90 días más veremos si el juez a cargo de este caso termina convencido por estos ‘angelitos’ o les impone un castigo ejemplar para que el deporte nacional deje de ser un manto de impunidad.

Y mientras todos –o casi todos– veíamos con repulsión esta bufonada, los equipos locales emprendían su campaña internacional en Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Teníamos la esperanza de que un buen rendimiento de los nuestros nos permitiría pasar el trago amargo del affaire FEF-GolTV. Pero todo resultó mal. Barcelona apenas sacó un mísero empate a cero ante el casi desconocido y muy modesto equipo paraguayo General Díaz, jugando de local. Y luego cayó 2-1 de visita, con lo que quedó eliminado en la fase inicial de la Sudamericana. La pobreza técnica y anímica de la plantilla torera provocó desazón en sus seguidores. No solo fue el pésimo rendimiento de Damián Díaz, Ariel Nahuelpán y Matías Oyola lo que causó el deshonroso traspié. La culpa fue de todo el equipo, a excepción del joven arquero Víctor Mendoza, quien ya merece más oportunidades.

Que el presidente de la FEF cometió un “error” y no un delito es una alegación burda y carente de inteligencia. ¿Todo eso lo hicieron por error como pregonan? ¿Eran tan inocentes con P?

¿Qué pasa en Barcelona? ¿Dónde está el equipo que tuvo un buen paso por la Libertadores 2017 hasta que llegó la fatídica noche como local ante Gremio, que lo goleó en el Monumental y lo sacó de semifinales? El último buen partido de los del Astillero fue el 2 de mayo de 2017, cuando ganaron a Botafogo, en Río de Janeiro, para pasar a octavos de final. Después fue descendiendo en el rendimiento, tanto que en el campeonato nacional apenas llegó a pellizcar un cupo a la Copa Sudamericana.

Y el anterior miércoles le tocó el turno a Emelec, considerado como la máquina de hacer goles en el campeonato ecuatoriano. No se lo vio tan bien ante Santa Fe en el debut en Bogotá, donde alcanzó a rescatar un punto. Pero ante Flamengo mostró su peor versión. Inconexo, deshilvanado, sin orden cayó ante el otrora grande del fútbol brasileño y mundial, pese a haberse adelantado en el marcador con un gol del ya consagrado Brayan Angulo en la única pelota decente que recibió en todo el partido. Sin grandes recursos los cariocas sacaron al césped para el cambio al juvenil Vinicius Junior. Arias puso a Jefferson Montero. El jugador que hoy pertenece ya al Real Madrid anotó dos goles soberbios con la complicidad de los defensores eléctricos. El nuestro, Montero, colocó doce revolcones a los que tiene acostumbrados a los equipos por los que ha pasado.

Para Jorge Valdano los equipos que no tienen dentro de la cancha un conductor están condenados a chocar. Barcelona y Emelec son la muestra. Díaz no lo es y no lo ha sido nunca. Lo del 10 en la espalda es una mentira. Tendrá otras virtudes, pero no la del cerebro creador como lo fueron en otras épocas José Pelusa Vargas, Moacyr, Jorge Bolaños, Marcelo Trobbiani en su corto paso por el club, y Rubén Insúa. Emelec sigue extrañando al mismo Bolaños, a Benitín Valdez, a Ricardo Armendáriz y otros talentos. Tampoco tienen los dos equipos un líder que transmita rebeldía, poder de reacción ante la adversidad como lo hacían Eustaquio Claro y Bolaños en Emelec, y Luciano Macías en Barcelona.

Sin embargo, los planteles del Astillero lideran el campeonato. Cosas de nuestro fútbol. (O)