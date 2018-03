Tras derrota ante Flamengo, Emelec pondrá los pies sobre la tierra, opina Luigi Pescarolo

El entrenador ecuatoriano Luigi Pescarolo dijo este viernes que a Emelec le va a hacer bien la derrota del pasado miércoles ante Flamengo (1-2 en el Capwell), porque a su criterio, "los va a hacer poner un poco los pies sobre la tierra, no (creerse) el súper equipo que arrasaba y que ganaba", aunque reconoce que las victorias -obviamente- dan confianza.

En diálogo con CityNoticias, de Radio City, Pescarolo analizó que el Emelec vs. Flamengo "fue un partido puntual", y fue enfático al diferenciar los torneos que encara este año el equipo 'millonario': "No es lo mismo jugar campeonato nacional que enfrentar a Flamengo".

"Son diferentes jerarquías. No es lo mismo jugar campeonato nacional que enfrentar a un Flamengo, por más que no sea el equipo poderoso de otros años, pero sigue siendo Flamengo y sigue compitiendo un torneo internacional. Uno de los problemas que tenemos en el fútbol ecuatoriano es poder superar esos niveles de ansiedad, de confianza y de estructura, que se ha logrado mucho, pero todavía sigue habiendo cierta presión cuando se juegan este tipo de partidos -de Copa Libertadores- y el jugador, a su vez, sigue sintiendo esa presión y no puede desarrollar todo su fútbol. Creo que hay esos altibajos. Sin embargo Emelec tiene un buen equipo y buenos futbolistas (para superar el golpe de la derrota en casa), explica.

De acuerdo al análisis de Pescarolo, la derrota ante Flamengo le viene bien a los jugadores azules, los cuales se preguntarán: "¿cometimos errores? ¿por qué los cometimos? ¡a un equipo que le ibas ganando 1-0!". "A Emelec le va a hacer bien para lo que sigue del campeonato", sostiene.

¿Por qué no Matamoros y por qué sí Mondaini?

Pescarolo cree que ante Flamengo no era el momento indicado de poner a Marcos Mondaini (ingresó por Fernando Luna a los 61m).

Matamoros, que había sido titular en la goleada azul (4-1) sobre Deportivo Cuenca, no fue considerado para el duelo copero contra los brasileños.

"Para todos los que estamos fuera, creo que vamos a coincidir en el pensamiento de creer que no era correcto lo de Mondaini, pero el cuerpo técnico debe tener evaluaciones, debe tener la observación del jugador día a día. No creo que lo hayan puesto a jugar sin tener todas las cosas claras y saber que les podía rendir. Porque no creo que era un partido como para ganar minutos sino para rendir. Aunque todos estamos de acuerdo que no era el momento para Mondaini, el cuerpo técnico debió haber estado muy seguro, muy confiado de que el jugador les iba a rendir", indicó Pescarolo a CityNoticias. (D)