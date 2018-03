Jorge Barraza: Cuando al partido lo decide el crack

Por la tarde… Chelsea había hecho mejor la tarea que el FC Barcelona en Londres, pero no pudo pasar del 1 a 1 porque en la única que tuvo, Messi sacudió la red e igualó en el resultado una producción desigual en el juego. Toda una tarea colectiva fue equivalente al rapto de una individualidad. Y en Cataluña esa sensación se profundizó: Chelsea tuvo mucho el balón, dominó en largos pasajes al Barsa (es complicado, hasta extraño aventajarlo en posesión, y más de local), le generó peligro, pero en tres estocadas de Messi se quedó fuera de la Champions. Demasiado crack pese a todo el trabajo conjunto londinense.

Por la noche… Sin brillar, con paciencia, con presencia física y anímica (y con otro golazo de Brayan Angulo), trabajosamente, Emelec se estaba embolsando los tres puntos ante un Flamengo ordinario, casi vulgar, luchador, irreconocible como ilustre del fútbol brasileño. Pero ingresó Vinicius Junior al minuto 67 y en una ráfaga absolutamente individual volcó el partido con dos goles de impactante factura. Como Messi, lo ganó él, no Flamengo.

Los cracks decidieron. Y atención: no es una loa al individualismo, nada hay más pernicioso en un juego de equipo que el jugador individualista, sí es un reconocimiento a la individualidad. Y un dato de la realidad. Es gracioso que se hable de Messidependencia. Cuando se tiene un genio, siempre se depende mucho de él en los grandes triunfos. Esta temporada, como nunca, Messi sólo ha llevado al Barcelona a casi ganar la liga, a la final de la Copa del Rey y lo ha puesto en cuartos de final de Champions. Sin él, Barcelona no sería Messidependiente, pero, como mucho, estaría luchando para entrar en una copa europea el año próximo.

Ha ido perdiendo estilo, Barcelona. Es una sumatoria de cosas. Desde la salida de Guardiola (también desde la partida del extraordinario Xavi Hernández y el envejecimiento de Iniesta) se ha ido esfumando el preciosismo que lo convirtió en el equipo más hermoso del mundo para ver. Con Vilanoba, Roura, Martino, Luis Enrique y, sobre todo, con el actual Ernesto Valverde -más conservador que todos los anteriores- fue dejando flecos de exquisitez en el camino. También por las continuas y tradicionales compras “erróneas” del Barcelona que le han hecho perder calidad. Siempre están tirando del carro los mismos héroes de los tiempos mejores, los que vienen con el ADN Barsa: Messi, Busquets, Iniesta, Piqué, Sergi Roberto… Iniesta ya en baja hace tiempo, pero con el buen gusto que es la marca impuesta en el club por Cruyff, Rijkaard, Guardiola. Entre las docenas de contrataciones millonarias, algunas resultaron grandes aciertos, como Luis Suárez y Umtiti, aunque no para devolver el tiqui taca, aportan otras virtudes, lucha y gol el primero, clase y firmeza el segundo.

Ahora es un equipo normal el Barsa. Pero con Messi. Eso lo diferencia del resto porque estamos frente a un futbolista tan fenomenal y completo que puede definir cualquier partido o eliminatoria sólo con una jugada o dos. El miércoles fueron tres. Primero, desde la nada, cercado de rivales, armó una doble pared por derecha, desbordó y desde ángulo cerrado definió con su pierna inhábil. La bola se coló por debajo de las piernas de Courtois. Luego le robó una pelota a su amigo Cesc cerca de mitad de cancha, eludió a dos defensas por el andarivel del 10, esperó que llegara Dembelé por la otra punta y se la sirvió para que fusilara. El clásico “tomá y hacelo”. Y luego pasó gente en velocidad por izquierda, logró el perfil y sacó la bala que se le metió nuevamente de caño al arquero belga. “Eurotúnel”, tituló con oportunismo en portada el diario Marca. Un Barsa común que pasó aprietos frente a otro bastante utilitario, un Chelsea de Conti, a la italiana. Claro, no podemos esperar que un club mantenga para siempre un nivel tan excepcional como el que Barcelona tuvo en tiempos de Guardiola y, por envión, algunos años más. Todo tiene un final. Salvo alguna tarde que agarre inspirados a cuatro o cinco, aquellos festivales de fútbol se le terminaron.

Vinicius Junior (¡aún con 17 años…!) comenzó a demostrar en Guayaquil, en el plano internacional, por qué Real Madrid se aventuró a pagarle a Flamengo 45 millones de euros por su pase cuando tenía 16 calendarios. El club de Bernabéu no quería que le pasara lo mismo que con Neymar, que lo perdió dos veces: primero cuando, con 15 años, estuvo probándose en la ciudad deportiva de Valdebebas, lo aprobaron y, por no asumir el costo de una casa para su abuela, el club dejó que los Neymar se volvieran a Santos. (La abuela vivía con ellos y, como estos debían mudarse a Madrid, querían que el club comprara una casa para la señora, que permanecería en Brasil; el club no accedió). Luego, cuando no se avinieron a pagar lo que papá Neymar pretendía para su hijo, estando ya en la Primera del Santos. Barcelona sí puso el dinero y se lo llevó. Ahora Florentino Pérez tiene 400 millones de euros listos para ficharlo, pero, según trascendidos, el jeque del PSG no lo cederá por ningún precio.

En su debut absoluto en Libertadores ante Emelec, Vinicius se despachó con dos golazos que lo encumbran como una estrella rompiendo el cascarón. Dos goles para darle a Flamengo un triunfo que ni merecía ni soñaba. Pero entró en el minuto 67 y dio vuelta el destino del partido. ¡Y dos goles de zurda siendo derecho…! En el primero se libró con facilidad de Bagüí y Dixon Arroyo; con un amague hizo pasar de largo a Marlon Mejía y dejó seco a Dreer con un balazo alto. En el segundo, aprovechó un toque de Diego y, sin pararla, la metió al segundo palo, combada para que llegara el arquero. Dos goles técnicamente exuberantes. Fue otra vez una razón individual y no grupal la que dio la victoria.

Aunque pudo haberlo ganado, no fue “el” partido de Emelec. Estuvo gris, sin ideas para generar el desequilibrio ofensivo. La única luz fue ese pase magistral por elevación de Pedro Quiñónez para Angulo que este transformó en gol (ya lleva 5 tantos en Libertadores en muy pocos juegos). Faltó chispa para el desnivel en tres cuartos de cancha, no hubo creatividad en Emelec. Mejoró con el ingreso de Jefferson Montero, siempre desequilibrante, aunque debe mejorar la finalización, tirar los centros precisos, mejorar el último toque después del desborde. Y Preciado, habitualmente un abrelatas que genera huecos por habilidad y velocidad, no pudo con René, su marcador. No le encontró la vuelta nunca para superarlo.

La Copa recién comienza y la chance continúa abierta, sobre todo por el empate en Bogotá. La mala noticia para los azules es que, a esa misma hora, River le ganó a Boca la final de la Supercopa Argentina. Venía en caída tipo tirabuzón River y hasta se dudaba de la continuidad de Marcelo Gallardo, pero ese triunfo tan esperado lo tonificó anímicamente y ahora será un rival más difícil. Ya se sabía que era un grupo durísimo, sin embargo Emelec ha tenido otros muy duros y ha salido adelante. (O)