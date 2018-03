En Barcelona no hay jugadores intocables ni trinqueros, afirma José Cevallos

La dura eliminación en la Copa Sudamericana del Barcelona ha vuelto a disparar opiniones sobre la estabilidad de la plantilla que dirige Guillermo Almada. Ante las conjeturas, el presidente canario José Francisco Cevallos desechó que en el camerino amarillo haya jugadores "intocables" o "trinqueros".

Así de enfático se pronunció Cevallos en diálogo con radio Caravana también para descartar cualquier intención en hacer cambios en el cuerpo técnico que encabeza el uruguayo Almada aunque reconoce que sintieron el "golpe duro" de la derrota de 2-1 ante General Díaz.

"Para desmentir totalmente o se haya puesto en duda la continuidad de Almada, lo que dije ayer (jueves) fue real y lo apoyamos totalmente. Estamos satisfechos con su trabajo y profesionalismo y sus resultados", aclaró sobre sus declaraciones de ayer en el aeropuerto.

Y consultado sobre los jugadores que lideran el equipo, Cevallos enfatizó que en Barcelona no hay jugadores intocables ni trinqueros. "A mí cuántas veces me cuestionaron de trinquero, de que no dejaba jugar los jóvenes en el puesto de arquero, de que queríamos manejar el grupo para sacar entrenadores, dirigentes (...) Me tocó estar 17 años en el club, desde adentro y jugando, y desde joven me tocó ver cuando le decían eso a los mayores, a los Montanero, después a los Gavica, a los Noriega, a los Tulio Quinteros. Era lo mismo, eso no ha cambiado desde los años 90 hasta la actualidad, que siempre los mayores manejan el grupo y son vacas sagradas y que no dejan jugar a los jóvenes, etc. Pero también, si mañana ganamos se olvidan de todo el tema", opinó.

[Cortesía: radio Caravana]

Barcelona esá obligado a reivindicarse enfrentando al Delfín el domingo (12:00), ya que en el plano internacional terminó su participación de forma prematura y de manera dolorosa, como lo admitió el presidente torero.

"El resultado de la Copa Sudamericana nos duele a todos. Duele quedar eliminados en primera fase ante un rival de menor jerarquía que nosotros. Nos ilusionamos con llegar lejos", comentó

"El domingo (mañana) es obligatorio para nosotros ganarle a Delfín, para ir mejorando y fortaleciéndonos futbolísticamente", agregó.

"Cuando se gana, nadie se acuerda que soy gobernador", concluyó el dirigente. (D)