Barcelona vs. Independiente no será transmitido por ninguna señal de TV

Por medio de sus cuentas oficiales, la dirigencia del Barcelona anunció este viernes que definitivamente no habrá transmisiones de partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en su tercera fecha.

Sentenciada por la justicia a llamar a un nuevo concurso para entregar los derechos de televisión, una vez declarado nulo el contrato con la empresa GolTV, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha resuelto no autorizar la transmición televisiva de esta fecha del torneo local.

Algunos usuarios de cableoperadores pequeños agremiados en la Asocope pudieron ver el fútbol de la primera fecha en cantones, no así en las grandes ciudades. Otros se quejaron de que que ya no pudieron ver la segunda jornada, mientras que ecuatorianos en el exterior afirmaron que no pudieron ver ninguna transmisión por TV.

Se nos ha informado, que no habrá ninguna transmisión de TV ni de internet ( video ) del partido #BSCvsIndependiente a jugarse hoy a las 19h30 en el #MonumentalBcoPichincha — BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) 2 de marzo de 2018

Los aficionados han visto ciertos partidos por cuentas de redes sociales como Facebook o Youtube que 'piratearon' como podían la señal de aquellos juegos -no todos- que estuvieron a disposición por canales de señal abierta como Teleamazonas, RTS o Televicentro, que prestaron sus pantallas a GolTV. Pero ahora, según la comunicación que ha enviado la FEF a Barcelona, no habrá ningún tipo de transmisión, ni siquiera por internet, se asegura. (D)