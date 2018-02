Gaibor: estreno, gol y lucimiento con la 10 de Bochini

La Copa Sudamericana está vista como una hermana menor de la Libertadores. Tiene sentido: es mucho más joven y no participan de ella los campeones de cada país sino quienes se ubican a partir del quinto lugar. Sin embargo, creció, fue ganando prestigio y ahora es un título muy deseado. Terminó siendo un excelente salvavidas para muchos grandes del continente que no clasificaron a la primera y encuentran la gloria en la segunda. Y por el nuevo sistema, algunos que van cayendo en la Libertadores pasan al cuadro de la Sudamericana. En esta última, participaron en 2017 Corinthians, Sao Paulo FC, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Independiente, Racing, Estudiantes, Universidad de Chile, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Liga de Quito, Cerro Porteño, Libertad, Alianza Lima, Bolívar, Oriente Petrolero… Ocho campeones de América y otros tradicionales, populares. Con un agregado: la opaca final Gremio-Lanús en Libertadores y la excitante definición entre Independiente y Flamengo en la Sudamericana nivelaron la importancia de ambas competiciones.

Tal tendencia ha revalorizado incluso a la Recopa: Independiente-Gremio, el miércoles pasado en Avellaneda fue entonces un excelente convite para ver fútbol grande. Era promesa de choque jerárquico. Y fue, hubo juego, emoción, el 1-1 final dice poco. Independiente y Gremio brindaron un partido emotivo, aunque eso es mérito casi exclusivo de Independiente, que torna vibrantes todos sus lances por su vocación ofensiva, que a veces lo lleva a desprotegerse atrás. Pero también lo pone cerca de ganar cualquier partido. Y le da resultados.

Si bien era visitante, Gremio exhibió la misma cautela que se le vio en la Libertadores, un cuadro que se arma de atrás hacia adelante, que trabaja mucho en la contención en mediocampo, que no regala nada y ataca con cuentagotas. No parece obra de Renato Gaúcho, aquel puntero endiablado, atrevido, encarador, aquel amante de la noche que confesó haber tenido sexo “con más de cinco mil mujeres”. ¡Y conste que lo declaró en 2008…! No hay cómo no creerle, racimos de damas lo esperaban a la salida del vestuario. Pero como técnico va menos al frente. Tan menos que en la final del Mundial de Clubes frente al Real Madrid, su Gremio marcó un feo récord: no pateó al arco. Herejía de equipo grande. A ese mismo Madrid, en el Mundial de Clubes anterior, el Kashima japonés le empató 2-2 en tiempo reglamentario (le iba ganando 2-1) y perdió recién en tiempo extra. Sin contar la lamentable actuación del juez Janny Sikazwe, de Zambia, quien entre otras cosas “se olvidó” de expulsar a Sergio Ramos tras una falta grosera estando ya amonestado. El Madrid debió jugar todo el alargue con diez. O sea, si el Kashima logró ponerlo contra las cuerdas, Gremio podría haber probado aunque fuera una vez a Keylor Navas.

Sin importar la actitud de Gremio, Independiente salió a imponer su juego de presión y vértigo. Más que, como local, debía buscar una ventaja. Y fue con todo, pero una falla del vasco Amorebieta en la salida le costó un gol. Dio mal la pelota, a los pies de Luan, y este es un elemento que, además de exquisito, es letal. Posee la serenidad de un monje para definir y aprovechó el regalo al 100 por 100. Contra Luan, un error cuesta una copa. Pero si este fue un golpe duro e inesperado, seis minutos después sufriría otro tremendo: tarjeta roja para su centrodelantero Gigliotti por un codazo inexcusable a Walter Kannemann, el notable zaguero argentino del Gremio. Bien expulsado. Y ahí, en medio de la perplejidad y el desamparo, apareció la Mística Roja, el alma copera de Independiente: con uno menos se le fue todavía más encima a Gremio, lo acorraló y le empató con un tiro libre de Fernando Gaibor que en los medios adjudicaron en contra a Bruno Cortez, por su supuesto roce que casi no se vio y que no cambió la trayectoria del balón; entraba igual.

El gol de Gaibor no hizo más que ratificar la buena impresión que de él había tomado la gente de Independiente en los pocos minutos que se llevaban disputados. Era su debut como titular, en una final, ante el campeón de la Libertadores, y jugó como si tuviera una vida en Avellaneda. Devolvió el respaldo absoluto del técnico Ariel Holan y de Ricardo Bochini, quien lo ensalzó más de una vez. Y la voz de Bochini resuena fuerte en ese club. A los 10 minutos ya se escuchaba a los hinchas preguntarse: “Che, qué bien ese Gaibor, ¿no…?”. El ex-Emelec, con llamativa personalidad y serenidad, luciendo la pesada número 10 del Bocha, hizo el juego que se le conoce: buen dominio de pelota, distribución acertada, pausa, cerebración y pase milimétrico que rompe líneas y llega al pie. Jugador perfecto para el ideario de Holan, que quiere futbolistas pensantes y de buen pie en todos los puestos, hasta en el arco. Porque cuantos más jugadores técnicos posea un equipo, más cerca de la victoria se está.

Fue un baño de tranquilidad para Holan, que lo pidió insistentemente, y para el propio Gaibor, que ya pasó la prueba de fuego: no le pesó la primera vez. Al día siguiente, el ecuatoriano fue la portada del influyente diario deportivo Olé con el título “Gracias a Diez”, un juego de palabras por el gol salvador que convirtió. Estuvo 67 minutos en campo. El mismo tiempo que el Rey de Copas actuó con diez hombres. Hizo un esfuerzo tremendo Independiente y uno de los más afectados fue Gaibor, que no protagonizaba un partido de este nivel desde fines del año pasado.

Después de batallar tanto tiempo en inferioridad numérica, amainó la furia roja y comenzó a dominar Gremio que, no obstante, se veía satisfecho con el empate, pensando en rematarlo en Porto Alegre. “Solo un desastre podría hacer que se le escape el título a Gremio”, tituló el periodista Pedro Miguel en Zero Hora, el periódico más influyente de Rio Grande do Sul. La misma seguridad que mostró Renato Gaúcho en sus declaraciones. Es posible, aunque deberían respetar más a Independiente, que en la final de Libertadores de 1984, en la propia cancha de Gremio, le ganó con un show de bola pocas veces visto. El mismo diario Zero Hora tituló aquella vez, hablando de los Rojos: “El partido perfecto”. Y calificó con 10 puntos a los once jugadores de Independiente. Jugó Renato aquel partido, que se definió con gol de Burruchaga.

“Un equipo que me da la sensación de que veo algo diferente, que es atractivo verlo, es Independiente. Lo podés ver ganar o perder, pero sabés que es atractivo verlo jugar”, declaró el viernes Marcelo Gallardo, DT de River. Un piropo inusual viniendo de un rival.

Dos líneas finales para Roddy Zambrano: pobre arbitraje, sin autoridad. Y algo evidente: no fue localista, fue visitante. (D)