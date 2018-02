Emelec gana a El Nacional 1-2 con espectacular doblete de Brayan Angulo

Final picante en el Olímpico Atahualpa, donde Emelec se impuso 1-2 ante El Nacional este sábado por la primera fecha del Campeonato Nacional 2018.

Con pie derecho inició el equipo eléctrico la defensa de su corona, y mucho mejor arrancó la temporada del delantero Brayan Angulo, autor de los dos tantos del campeón nacional con mucha calidad y frialdad en el momento de definir.

Daniel Angulo descontó para los criollos a los 89 minutos, poniendóle drama a la finalización del encuentro en el que Emelec terminó pidiendo tiempo por la intensidad que Miguel Parrales le agregó a la ofensiva militar, creando dos serias opciones de gol.

Aunque en el primer tiempo El Nacional hizo el desgaste, con un fútbol rápido en transiciones y controlando la posesión de balón, fue Emelec el que abrió el marcador al minuto 28 a través de Angulo.

El Bombillo tuvo la iniciativa en los primeros cinco minutos, pero de a poco fue soltando el acelerador en el mediocampo. Los criollos se adueñaron de la pelota y vulnenaron el bloque defensivo eléctrico en al menos cuatro oportunidades; pero la buena intervención del golero Esteban Dreer impidió que Manu Balda, Roberto Garcés, Jony Uchuari o Pedro Larrea, mandaran a guardar el balón.

A los 5 minutos, Pedro Quiñónez avisó con un disparo de larga distancia. De ahí, todo fue del equipo del DT Eduardo Favaro. A minuto seguido, los criollos respondieron con un centro peligroso de Uchuari que no encontró destinatario en el área.

Balda quiso sorprender a los 8m con un zurdazo de larga distancia, pero le faltó dirección. El Nacional controlaba muy bien la pelota y a los 10m, tras una serie de toques a lo ancho del campo, Garcés remató desde afuera pero llegó al susto.

Balda siguió insistiendo en la generación (13m), enviando un centro al área al que llegó Villalva pero no logró concluir.

Emelec reaccionó a los 15m y se lanzó al arco de Johan Padilla tras un robo y buena asistencia de Ayrton Preciado que no pudo concluir con éxito Angulo, pillado en posición adelantada.

Pedro Larrea volvió a poner en apriestos a la zaga eléctrica, pero su remate se quedó en las manos de Dreer.

Cuando se acercaba la primera media hora de juego, Pedro Quiñónez mandó un pase elevado a Angulo, que muy cómodo entró al área militar y definió arriba, certificando que su marca de goles en el campeonato del 2017 no es un casualidad.

Pese a que los capitalinos hicieron el trabajo extenuante: corrieron más, tuvieron la pelota más tiempo. La disposiciós táctica de los azules fue efectiva, apostando al contragolpe en muchos pasajes del juego.

'Cuco' Angulo volvería a brillar a los 88 minutos con una exquisita jugada, librándose de la marca de los rojos, y aún mejor en la concresión.

El Nacional no bajaba los brazos, distribuía la pelota por los costados, pero no encontraba espacios por el centro. De los tres cambios que realizó Favaro, el de Parrales fue el más efectivo. Miguel puso contra las cuerdas a Dreer a los 69m por un fuerte disparo desde el costado derecho. El mismo Parrales sería protagonista en una acción de gol, en la que terminó mandando la pelota a las redes, pero el juez de línea pitó off side.

El descuento por parte de Daniel Angulo (89m) le metió picante al final del partido que tuvo cuatro minutos adicionales de infarto. Parrales se había lanzado con todo en busca del empate, deseo que nunca llegó. Ganó el campeón e inició con buen pie la defensa del título.

Alineaciones:

El Nacional: Padilla; Montaño, Batalla, Segovia, Fuertes (Gracia, 74m); Larrea (Cordero, 57m), Garcés, Balda; Uchuari, Villalva (Parrales, 66m), D. Angulo. DT: Eduardo Favaro.

Emelec: Dreer; Paredes, Guagua, Mejía, Bagüí; Lastra, P. Quiñónez (Arroyo, 74m), Burbano (R. Caicedo, 61m), Matamoros; Preciado, Angulo. DT: Alfredo Arias.

Árbitro: Carlos Orbe.

Estadio: Atahualpa.