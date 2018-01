Kylian Mbappé causó susto en el PSG tras choque con portero rival

Lyon -

La joven estrella del París SG y de la selección francesa Kylian Mbappé abandonó el campo en camilla tras quedar noqueado después de sufrir un violento encontronazo con el portero del Lyon Anthony Lopes, este domingo en la 22ª jornada de la Ligue 1.

A la media hora de juego, el italiano Marco Verratti lanzó un pase en profundidad a Mbappé, que se quedó mano a mano con Lopes. El arquero luso despejó el balón pero en su impulso se llevó por delante también a Mbappé, sin que el árbitro sancionase ninguna falta.

Mbappé quedó tendido en el suelo, boca abajo, y acabó siendo evacuado en camilla, visiblemente conmocionado.

Fue sustituido por el alemán Julian Draxler en el minuto 36, cuando el Lyon ganaba por 1-0.

Here’s the moment Kylian Mbappe (19) was close lined by Anthony Lopes to force himself to be substituted.

Ouch! pic.twitter.com/wZsmSdzNCh

— FootyScouted (@FootyScouted) 21 de enero de 2018