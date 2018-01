Ronaldinho, El Gráfico, y el Pibe Larraz

El brasileño Ronaldinho encarnó la alegría de jugar al fútbol. Lo vamos a extrañar en medio de estrellas malhumoradas, de ceño fruncido, dramatizados, llenas de soberbia y egoísmo.

Hay tantos temas para abordar en esta columna que he estado tentado a escribir sobre el misterioso y original don de la ubicuidad que poseen la ministra del Deporte y su viceministro, que tienen dos y hasta tres cargos y se dan formas para repartir su actividad. Tan ‘patriótico esfuerzo’, en favor del deporte nacional, no ha sido entendido y más bien los ubicuos funcionarios han merecido críticas severas por parte de Jefferson Pérez, nuestro doble medallista olímpico; y de Jacobo Bucaram, expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y de la Federación Ecuatoriana de Atletismo.

Tres noticias nos conmovieron esta semana. La primera de ellas fue la del anuncio de que Ronaldinho se iba del fútbol. Es verdad que ya no jugaba oficialmente, pero de repente aparecía en un homenaje o en algún evento promocional y nos daba algunas gotitas de su extraordinaria calidad. Tuve la ocasión de verlo durante el Mundial 2002 en el Ecopa Stadium, de Shizuoka, en su extraordinaria actuación ante Inglaterra en el partido de cuartos de final. Inolvidable su jugada de bicicleta ante los gigantescos Río Ferdinand y Sol Campbell, que se quedaron hipnotizados mientras el brasileño jugueteaba con el balón en sus botines. Se fabricó un pequeño espacio por donde filtró el esférico para Rivaldo, que terminó fastuosamente la jugada. Después, aquel soberbio tiro libre de casi 40 metros con que Ronaldinho venció al portero David Seaman. Fue una muestra inolvidable de aquella Folha seca que patentó Didí.

Ronaldinho encarnó la alegría de jugar al fútbol. Lo vamos a extrañar en medio de estrellas malhumoradas, de ceño fruncido, dramatizados, llenas de soberbia y egoísmo. La eterna sonrisa del atacante gaúcho será siempre como un símbolo del futbolista que va a la cancha a divertirse sin dejar de cumplir con el orden, pero que tiene perfecta conciencia de que la gente que paga también va a disfrutar del espectáculo. Verlo jugar con Lionel Messi en pleno proceso de aprendizaje en el Barcelona, nos hizo acrecentar nuestro romance con el fútbol.

Y El Gráfico, la gran revista deportiva argentina, cerró para siempre. Eso se veía venir desde que la empresa Torneos y Competencias la adquirió a Editorial Atlántida, que la había fundado en 1919. Faltaba poco para el centenario y se veía venir el Mundial 2018, pero nada de eso le importó a TyC, que alegó que los medios impresos tenían muchas dificultades para sobrevivir frente a los medios digitales. Es un argumento poco creíble porque en todo el planeta siguen circulando diarios y revistas de papel. TyC no puede convencernos de una frágil economía cuando gastó millones de dólares en sobornos a dirigentes corruptos para obtener derechos de televisión de la Copa América y la Libertadores. Además, pagó en Estados Unidos $ 102 millones de fianza para Alejandro Burzaco, su más alto ejecutivo, acusado y juzgado por varios delitos. TyC no pudo explicar en estos tiempos por qué su difundida revista -ya no semanal, sino mensual desde el 2002- no comentaba o criticaba la podredumbre en la Conmebol que la misma empresa había contribuido a fabricar.

Para Sergio Levinsky, ameritado periodista argentino, TyC “soñó siempre con implementar aquella idea original de Valentín Suárez en los años 50, y que luego retomó Julio Grondona en los 90, acerca de que el periodismo tenía que ser subsumido en la ‘familia’ del fútbol y dejar de ser crítico para pasar a ser un integrante más del show”, algo que pasa también en nuestro medio.

El Gráfico fue para miles de aficionados del deporte en América Latina -este columnista entre ellos- una verdadera escuela. No solo para estar al día en el movimiento deportivo mundial y para conocer acerca de grandes equipos y grandes jugadores, sino también para descubrir, con alma naciente de periodista, que la crónica deportiva podía escribirse en tono de exquisita literatura. Por largos años, en mi niñez y adolescencia, esperaba la llegada de El Gráfico para leer a Ricardo Lorenzo (Borocotó) y Félix Daniel Frascara, cuyas notas eran cuentos que podía ser firmados por cualquiera de los más famosos novelistas. Buscaba en la última página las ‘Apiladas’, que escribía Borocotó en tono de anécdota, y ‘El Diario del Comeuñas’, una pequeña sección de las ‘Apiladas’ con gran sentido humano. Después vinieron los artículos de Dante Panzeri, el severo fiscal del deporte, y de Emilio Lafferranderie (El Veco), que nos contaba en 2002 -cuando una veintena de periodistas de diversos países nos sentábamos alrededor suyo en el Centro de Prensa, de Yokohama- bellas historias del tiempo del periodismo bohemio que compartió con Oswaldo Ardizzone, Juvenal, Ernesto Cherquis Bialo, Héctor Vega Onesime, Luis Hernández y tantos otros grandes del relato deportivo.

El cine argentino aprovechó la veta literaria de Ricardo Lorenzo y de su pluma nacieron grandes películas que nos llenaron de emoción en nuestra infancia: Pelota de Trapo, El Crack, El Hijo del Crack, y muchas otras que quisiéramos volver a ver, producidas y dirigidas por el cineasta argentino Armando Bo.

Para los ecuatorianos El Gráfico quedará en la memoria porque en su portada, a colores, salió, en mayo de 1938, la foto de nuestro Carlos Luis Grillo Gilbert, lo que era universalmente consagratorio. Gilbert fue uno de los primeros extranjeros en ser portada de la revista. Muchas páginas fueron dedicadas a Pancho Segura Cano y a Luis Alcívar Elizalde cuando batió, en 1939, el récord sudamericano de los 100 metros libre que ostentaba Alberto Zorrilla, el campeón olímpico argentino en los Juegos de Ámsterdam 1928.

Artículos aparecidos en el blog del club español Racing de Ferrol y en el periódico deportivo Tinta Amarilla, de Gran Canaria, nos aclararon el dato del deceso de un jugador argentino que dejó un gran recuerdo entre nosotros: Jorge Pibe Larraz. Digo aclararnos porque al Pibe se lo daba por muerto desde hace al menos 40 años. Un entrevista del colega Manuel Borrego, de Tinta Amarilla, en 2011, reveló que Larraz estaba vivo. En realidad murió el 9 de agosto de 2016. ‘Adiós a Jorge Larraz, el Pibe de Oro’, titula Racing su sentida nota. Llama al crack argentino “uno de los dos futbolistas extranjeros con más talento que pasaron por el club” español y lo reconoce como “un interior muy rápido, habilidoso en el regate, oportunista y definidor en el área”.

Con 19 años Larraz llegó a Liga de Quito en 1954, pero ese mismo año vino a Emelec con el que fue campeón en 1956. Recordaremos siempre un partido jugado en 1957 por la selecciones de Guayas y Colombia, que se preparaba para la eliminatoria del Mundial 1958. Los porteños ganaron 3-2 con goles del Pibe, uno de ellos de factura fantástica con el que venció al consagrado guardamera Efraín Caimán Sánchez. Larraz Jugó por Ecuador en el Sudamericano de 1957 en el que destacó junto a Enrique Pajarito Cantos.

Su paisano, Basilio Loco Padrón (campeón con Río Guayas en 1951) tentó al Pibe para ir a España y allí jugó por Las Palmas, Racing, Granada, Tenerife y La Coruña. Entre nosotros estará siempre en la memoria por sus grandes dotes exhibidas en el viejo estadio Capwell. (O)