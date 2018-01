Adiós a Ronaldinho: los mensajes de despedida al rey del 'Jogo Bonito'

De crack a crack. Figuras del fútbol mundial inundaron las redes sociales conmovidos por el anuncio del retiro oficial de Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', rey del jogo bonito.

"Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte de compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona", le escribió este miércoles Lionel Messi en Instagram, junto a una foto de ambos bromeando en un entrenamiento.

"Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás", añadió 'la Pulga'.

Su influencia en el argentino cimentaría después la integración de Neymar, quien también se unió a la lluvia de homenajes en las redes, donde desde Pelé hasta algunas de sus 'víctimas' como Iker Casillas recordaron la magia de 'Dinho'.

"Es una honra formar parte de su historia. Siempre me recordaré de tu alegría en la cancha. Dejaste un legado que difícilmente será superado en el fútbol arte. Gracias por todo lo que hiciste por los amantes del fútbol", afirmó el astro del París SG.

"Ronaldinho, trajiste una sonrisa en el rostro de todos", refirió Pelé en Instagram.

"Me tocó sufrirte, pero como amante del fútbol también te disfruté", escribió Casillas en su cuenta de Twitter.

"Uno de los mejores. ¡Gracias Ronny, fue un placer jugar contigo!", le escribió Andrea Pirlo.

One of the best ⚽ Grazie Ronny è stato un piacere giocare con te! pic.twitter.com/wDxF34rHNr

— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) 17 de enero de 2018